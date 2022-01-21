Від 55 годин до пів року: голлівудські шлюби, які розпалися в рекордно короткі терміни

Від 55 годин до пів року: голлівудські шлюби, які розпалися в рекордно короткі терміни

Навіть зіркові пари роблять помилки.

Шлюб – один із найважливіших кроків у житті кожної людини.

Хтось так і не наважується на нього, інші ж не нехтують штампом у паспорті й нескінченно одружуються. Голлівудські зірки також заводять романи, одружуються, розлучаються і знову вступають у шлюб. Дехто навіть готується до церемонії, робить найдорожче весілля і вже за 72 дні подає на розлучення.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зіркові пари, які запам'яталися найкоротшими шлюбами.

Брітні Спірс та Джейсон Олександр – були у шлюбі 55 годин

2004 року співачка Брітні Спірс зв'язала себе путами шлюбу з найкращим другом Джейсоном Олександром у Лас-Вегасі. Однак вже за 55 годин зіркове подружжя подало на розлучення. В одному з інтерв'ю виконавиця зізнавалася, що просто хотіла зрозуміти, як це – бути заміжньою.

Associated Press

Дрю Беррімор та Джеремі Томас – одруження на 5 тижнів

Щоб допомогти своєму другу з американським громадянством, акторка Дрю Беррімор наважилася на шлюб із товаришем. Пара обвінчалася уночі 1994 року, викликавши телефоном священника. Церемонія одруження відбувалася в барі, а вранці зірка полетіла на знімання фільму. Розлучилася пара вже через 5 тижнів, коли Беррімор повернулася додому після знімань.

Getty Images

Кім Кардашян та Кріс Гамфріс – розлучилися за 72 дні

Крім подружнього життя з репером Каньє Вестом, зірка реалітішоу Кім Кардашян була у шлюбі з баскетболістом Крісом Гамфрісом. 2013 року зіркова пара зіграла грандіозне весілля, однак казці настав кінець вже за 72 дні. Одруження транслювали в рамках серіалу Keeping Up With Kardashians. За це сім'ї Кардашян заплатили 15 мільйонів доларів, а за ексклюзивні знімки з весілля – ще 2,5 млн.

Associated Press

Дженніфер Лопес та Кріс Джадд – були у шлюбі чотири місяці

За плечима у Дженніфер Лопес нескінченна кількість романів і багато шлюбів. 2011 року зірка вдруге вийшла заміж за танцюриста Кріса Джадда, шлюб із яким протримався майже чотири місяці.

Associated Press

Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт – розлучилися за сім місяців після весілля

Співачка Майлі Сайрус та актор Ліам Гемсворт, які були у стосунках 10 років, вже за сім місяців після одруження розлучилися. Майлі неодноразово розповідала, що має потяг до жінок, а згодом зірку заскочили за поцілунками з жінкою на яхті під час відпочинку в Італії. Сайрус навіть мала стосунки з моделлю Стеллою Максвелл.

Associated Press

Бредлі Купер та Дженніфер Еспозіто – шлюб тривав 4 місяці

Акторка і танцівниця Дженніфер Еспозіто стала єдиною жінкою, якій вдалося зводити голлівудського красунчика Бредлі Купера під вінець. Вони познайомилися 2006 року, дуже швидко оголосили про заручини і того ж року побралися. Втім, цей шлюб тривав всього чотири місяці. Офіційною причиною розриву стосунків стали "непримиренні розбіжності". Попри те, що шлюб був коротким, цього часу було достатньо, аби Дженніфер написала у своїй автобіографії, який Купер жалюгідний чоловік.

Бредлі Купер та Дженніфер Еспозіто / Getty Images

Ніколас Кейдж та Ліза Марі Преслі – розірвали стосунки за 108 днів після весілля

Голлівудський актор Ніколас Кейдж та співачка, єдина донька легендарного Елвіса Преслі – Ліза Марі – зустрічалися понад два роки. Втім, їхній шлюб тривав всього 108 днів.

Ніколас Кейдж та Ліза Марі Преслі / Getty Images

Ініціатором розриву став Кейдж. Подейкують, що причиною такого рішення стало бурхливе обговорення телерепортажу про Майкла Джексона. Артист був другим чоловіком Преслі. Під час сварки Ніколас запідозрив, що його обраниця досі кохає Джексона та вирішив порвати з нею.

Ліза Марі Преслі та Майкл Джексон / Associated Press

Рене Зеллвегер та Кенні Чесні – розлучилися за 4 місяці

Оскароносна акторка Рене Зеллвегер офіційно була одружена лише раз. 2005 року знаменитість пішла під вінець з американським кантрі-музикантом Кенні Чесні. Весілля було помпезним, але сімейне життя не тривало й пів року. За 4 місяці парочка розійшлася. На розлучення подала Рене. Вона вказала, що причиною такого рішення став обман коханого. Що саме сталося, вона не поділилася.

Рене Зеллвегер та Кенні Чесні / Associated Press

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