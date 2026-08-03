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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Від феншуй-талісманів та молитви до електрошокера: Наталія Валевська здивувала вмістом сумочки

Співачка показала особисті речі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Наталія Валевська

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська трохи привідкрила завісу свого особистого життя та показала, які речі завжди лежать у її сумочці. Серед звичних аксесуарів знайшлося чимало несподіванок — від езотеричних талісманів до засобів для самозахисту.

Артистка зізналася, що не розлучається з речами, які, на її думку, приносять удачу та допомагають у повсякденному житті. Зокрема, у сумочці лежать феншуй-талісмани та незвичайний гаманець із написами. Також вона завжди бере із собою окремий конверт із готівкою для робочих потреб під час знімань. Крім того, у списку необхідних речей — телефон, ключі від автомобіля, навушники та ручка.

«У мене теж „шизотеричний“ гаманець», — зізналася Валевська в інтерв’ю РБК-Україна.

/ © скриншот

© скриншот

Співачка приділяє особливу увагу здоров’ю голосу. Саме тому в її сумочці завжди є спеціальна «болтушка», виготовлена за секретним рецептом, а також таблетки для голосових складок і льодяники. Не обходиться й без косметичних дрібниць: кремів для рук, блиску та олівця для губ, парфумів, крапель для очей, щіточки для вій, заколок, гумки для волосся, сухих серветок і ватних паличок. Водночас найбільше здивували дві інші речі, які вона теж постійно носить із собою.

«Ліхтарик та електрошокер, за винятком сьогоднішнього дня, завжди зі мною», — пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно 45-річна Наталія Валевська після натяку на заручини зізналася, чому приховує обличчя коханого.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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