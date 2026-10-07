Від першого кохання до сімʼї: як Усик, Саніна, MONATIK та інші зірки знайшли своїх половинок

Олександр та Катерина Усики, Дмитро та Ірина Монатік, Юлія Саніна та Валерій Бебко / © Колаж ТСН.ua

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Для когось перше кохання залишається лише теплим спогадом зі шкільних чи студентських років. А для деяких українських знаменитостей юнацькі почуття стали початком історії, яка триває вже багато років.

Ще до популярності, великих концертів, спортивних перемог і численних шанувальників вони зустрічали людей, які згодом стали їхніми чоловіками та дружинами.

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Дехто познайомився ще у школі, хтось — на першому курсі університету, а хтось зустрів майбутню половинку у момент, коли тільки робив перші кроки у професії. Водночас ці історії об’єднує одне: почуття виникли задовго до того, як герої стали відомими на всю Україну.

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Редакція сайту ТСН.ua розповідає про українських зірок, які знайшли кохання ще в юності та зуміли пронести його крізь роки.

Юлія Саніна та Валерій Бебко: перші стосунки, які стали шлюбом

Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

Ще одна історія, яка особливо органічно вписується у тему юнацького кохання, — стосунки фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної та Валерія Бебка.

Майбутнє подружжя познайомилося, коли Юлії було лише 18 років. На той момент вона тільки починала визначатися зі своїм професійним майбутнім. Зустріч відбулася 2 січня. Саніна тоді пробувала себе у ролі журналістки й мала взяти у Валерія Бебка інтерв’ю.

Здавалося б, звичайна професійна розмова могла залишитися просто одним із перших журналістських досвідів Юлії. Однак усе склалося інакше. Артистка зізнавалася, що стосунки з Бебком стали для неї першими.

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Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

Таким чином, чоловік, з яким Саніна згодом створила сім’ю та побудувала спільний музичний проєкт, з’явився у її житті ще на самому початку дорослого шляху. Їхня історія поступово переросла не лише у роман, а й у творче партнерство. Разом вони стали розвивати музичний проєкт, який згодом перетворився на гурт The Hardkiss.

У 2011 році Юлія та Валерій одружилися. Через чотири роки у подружжя народився син Данило.

За роки спільного життя Саніна та Бебко не раз ставали героями публічних обговорень, однак артистка продовжує говорити про чоловіка як про важливу частину свого життя.

Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

Олександр та Катерина Усики: кохання ще зі шкільних років

Олександр та Катерина Усики

Ще раніше одне одного зустріли майбутні чемпіон Олександр Усик та його дружина Катерина. Їхня історія почалася ще у шкільні роки. Майбутнє подружжя навчалося у Сімферополі, і саме там перетнулися їхні життєві шляхи.

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На той момент Олександр ще був просто юним спортсменом, який лише починав займатися боксом. Про майбутні світові титули, чемпіонські пояси та масштабну спортивну кар’єру тоді не йшлося.

Та юнацьке знайомство поступово переросло у серйозні стосунки.

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина багато років були разом, перш ніж узаконити свої стосунки. 2009 року пара зіграла весілля. Відтоді минуло багато років, а подружжя продовжує залишатися разом. За цей час у них народилися четверо дітей.

Катерина стала людиною, яка супроводжувала Олександра протягом усього його шляху — від молодого спортсмена до одного з найвідоміших українських боксерів світу.

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Саме тому їхню історію часто сприймають як приклад кохання, яке почалося ще до великої слави та доросло разом із героями.

MONATIK та Ірина: кохання ще до великої слави

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/irishamonatik

Історія Дмитра MONATIK та Ірини Демічевої почалася задовго до того, як артист став одним із найвідоміших українських співаків.

Сам MONATIK раніше розповідав про початок їхньої історії та навіть публікував у своєму профілі фото їхнього першого поцілунку. Він припав на 2008 рік — тоді Дмитрові було 22 роки.

На той момент майбутній артист лише починав доросле життя та робив перші кроки у шоубізнесі. Щойно після університету він проходив кастинг на «Фабрику зірок» і ще не знав, наскільки кардинально зміниться його життя у наступні роки.

Однак романтичні стосунки з Іриною почалися дещо пізніше. У 2011 році пара почала зустрічатися.

Відтоді їхні стосунки пройшли через період становлення кар’єри MONATIK. Ірина була поруч, коли співак лише вибудовував власне ім’я в українській музиці, а згодом стала його дружиною.

1 липня 2015 року закохані офіційно одружилися.

Сьогодні подружжя продовжує бути разом та виховує трьох синів. Ірина також тривалий час залишається частиною професійного життя чоловіка, тож їхня історія — це не лише про сім’ю, а й про спільний шлях від перших кроків до великої популярності.

Дмитро Монатік з дружиною та дітьми / © instagram.com/monatik_official

Особливо символічно, що людина, яка була поруч із MONATIK на початку його дорослого життя, залишилася з ним і після того, як його ім’я стало відомим далеко за межами України.

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв: почуття, які народилися ще у студентські роки

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв

Не всі історії кохання починаються з першого побачення. Іноді люди спочатку стають друзями, роками перебувають поруч, а вже потім між ними виникають романтичні почуття.

Саме так сталося з Наталією Сумською та Анатолієм Хостікоєвим. Старша сестра Ольги Сумської зустріла майбутнього чоловіка у театрі. На той час Наталія була першокурсницею.

Спочатку між ними виникла дружба. Вони багато спілкувалися та працювали поруч, однак згодом їхні стосунки змінилися — дружні почуття переросли у романтичні.

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв / © УНІАН

Їхня історія розвивалася поступово. На відміну від пар, які закохуються з першої зустрічі, Сумська та Хостікоєв спочатку встигли добре пізнати одне одного. 1996 року у пари народився син В’ячеслав. А вже у листопаді 1999-го Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв офіційно стали чоловіком і дружиною.

Відтоді вони разом уже багато років. Подружжя об’єднує не лише сімейне життя, а й театр — спільна професія протягом десятиліть залишається важливою частиною їхніх стосунків.

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв

Дмитро та Галина Гнатюки: кохання, яке почалося у студентські роки

Дмитро та Галина Гнатюки / © Архів

Серед українських знаменитостей є й історії, де студентський роман перетворився на шлюб на багато десятиліть. Такою була історія легендарного співака Дмитра Гнатюка та його дружини Галини.

Вони познайомилися ще у студентські роки, коли Гнатюк навчався у консерваторії. Це був час, коли майбутній народний артист України лише формувався як професіонал та робив перші кроки на великій сцені.

У 1950 році Дмитро Гнатюк та Галина одружилися. Їхній шлюб тривав понад шість десятиліть. У подружжя народився син Андрій.

Галина також мала власну професійну кар’єру — вона була науковицею та фахівчинею з української мови. Протягом десятиліть Галина залишалася поруч із чоловіком у періоди його найбільшої популярності та великих професійних успіхів.

Дмитро та Галина Гнатюки / © Архів

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