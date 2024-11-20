Від Портервілла до Голлівуду: Зухвала колекція Rick Owens весна/літо 2025 займає центральне місце

У сучасному світі моди Рік Оуенс залишається одним з найпровокаційніших та найвпливовіших дизайнерів свого покоління. Його крайня колекція весна/літо 2025, представлена в Токійському палаці в рамах Паризького тижня моди, має просту й загадкову назву — «Голлівуд». Але ця колекція одягу не про той блискучий і бездоганний Голлівуд, що видніється на сторінках глянцевих журналів.

Які дизайнерські рішення роблять цю колекцію унікальною?

Натхненний своїми роками в Голлівуді, Рік Оуенс передає контрасти цього місця у своїй новій колекції весна/літо 2025. Шифонові каптани з широкими плечима, топи з прозорими складками, а також халати зі сріблястого шовкового шармезу демонструють як фірмовий стиль Оуенса, так і його вміння працювати з рідкісними матеріалами.

Ці елементи не лише нагадують про старий голлівудський гламур, а й підкреслюють майстерність дизайнера у створенні драматичних та інноваційних силуетів.

Колекція поєднує в собі велич та вишуканість з похмурістю та зіпсованістю, відображаючи двоїстість Голлівуду. Оуенс використовує цей контраст для створення образів, які змушують замислитися про межу між публічною особою та прихованим «я».

Як Оуенс поєднує моду і сталість в колекції Голлівуд?

У новій колекції Рік Оуенс приділяє значну увагу сталості. Він обмежує виробництво джинсів, щоб скоротити витрати води, а також використовує натуральні матеріали для створення байкерських курток. Завдяки такому підходу вироби Оуенса є не лише візуально привабливими, а й дуже актуальними для сучасного споживача, який приділяє дедалі більше уваги сталості.

Таня Відич і як вона вплинула на нову колекцію Rick Owens

Фінальні образи колекції Ріка Оуенса позначені яскравою співпрацею з Танею Відич. Відома своїми інноваційними в’язаними виробами в стилі DIY, що нагадують павутиння, Відич додала в колекцію елемент унікальності та новизни. Роботи Відич в колекції Оуенса спонукають до дискусій про самобутність та індивідуальність, порушуючи питання про значення особистості в сучасному світі моди. Ці теми роблять колекцію актуальною не тільки візуально, а й культурно, пропонуючи глядачам не просто одяг, а привід для роздумів про соціальні аспекти сучасності.

Висновок

Колекція «Голлівуд» на весну-літо 2025 року стала не тільки модною заявою, а й культурним феноменом. Оуенс підкреслює свою роль не лише як дизайнера, а і як важливого учасника ширших суспільних дискусій. Ця колекція — приклад того, як мода може стати дзеркалом часу, відображаючи та викликаючи зміни не лише в стилі, а й у суспільній свідомості.