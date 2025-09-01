ТСН у соціальних мережах

Гламур
38
2 хв

Від Rammstein до Evanescence: культові хіти по-нову залунають у виконанні Legendary Rock Voices

Вокалісти, фіналісти нацвідбору, учасники "Голосу країни" зберуться на одній сцені, аби заспівали легендарні рок-хіти.

Віра Хмельницька
Legendary Rock Voices

Проєкт Legendary Rock Voices готує для прихильників особливу подію.

Так, у Києві відбудеться вокально-симфонічне шоу, яке подарує слухачам можливість почути легендарні хіти — від Queen до AC/DC, від Rammstein до Evanescence — на одній сцені.

Legendary Rock Voices готують для української столиці ексклюзивну програму. Їх плейлист включатиме найвибуховіші хіти усіх часів — від треків культових легенд року минулого сторіччя до бестселерів сучасних альтернативщиків. Відвідувачі зможуть як і рок-н-рольно увірватись на денсполі, так і станцювати повільні танці під легендарні балади. 

На одній сцені зустрінуться потужний симфонічний оркестр, академічний хор, драйвовий рок-бенд та шість унікальних вокалістів. Серед них вокальні коучі, фіналісти нацвідбору на "Євробачення", учасники "Голосу країни" та інші особистості із музичної індустрії. Щоб представити власне бачення рок-хітів, на сцену вийдуть відомі українські зірки, імена яких розкриють згодом. Подія відбудеться 18 жовтня в "Палаці спорту".

Legendary Rock Voices

"У кожного з нас є пісня, яка назавжди вписалася у життя. Наше шоу — це можливість не просто почути її наживо, а й пережити ті самі емоції знову, але в тисячу разів потужніше. Це вечірка, де можна і треба співати на повний голос, танцювати і ділитися енергією з тисячами однодумців", — каже продюсер проєкту Олександр Порядченко.

Зазначимо, наразі продюсерка Олена Мозгова готує концерт, який буде присвячений пам'яті її батьку – Миколі Мозговому. На сцені вперше за тривалий час заспіває її чоловік, артист Девід Аксельрод.

38
