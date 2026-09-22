Від тенісних кортів за кордоном до сцени Green Grey: Тетяна Цимбал розповіла, як склалися долі її дітей

Тетяна Цимбал / © фото з соцмереж

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Дикторка і ведуча програм українського телебачення Тетяна Цимбал розповіла про своїх дорослих дітей та онуків.

У знаменитості є син та донька. Ольга вже багато років за кордоном. Вона займається професійним спортом, а саме грою в теніс. До речі, донька Тетяни Цимбал бере участь у різних змаганнях, наприклад, незабаром у неї буде чемпіонат світу у Португалії. Сама ж Тетяна Цимбал в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що підтримує доньку та навіть приїздить на її тенісні ігри.

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«Нещодавно в неї був національний чемпіонат в Оттаві, а потім поїде на чемпіонат світу до Португалії. А я їздила з нею на змагання туди 2022 року. Оля — велика молодчина. Вони так переймаються за нас, не те слово. На автомобілях — прапори, на будинку — великий український прапор», — говорить ведуча.

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А от син Тетяни Цимбал живе у Києві. Зараз він викладає для дітей. Раніше ж Петро мав доволі цікаву сторінку у біографії — чоловік був бас-гітаристом в рок-гурті Green Grey. Тетяна Цимбал також пригадує, що син на початку повномасштабної війни міг виїхати за кордон, однак відмовився та навіть ходив до військкомату, але на службу його не взяли. Зараз Петру вже 60 років.

«Зараз викладає, доволі успішно, добре ладнає з дітьми. У нього є можливість поїхати за кордон, викладати. Дружина — громадянка Німеччини, йому цьогоріч виповнилося 60 років. Але каже: „Я не можу“. На початку вторгнення тричі ходив до військкомату — тоді черги там стояли. Повертався: „Мам, нікому там не потрібен“. Я казала: „Ну що ти хочеш: вже пристарілий рок-музикант“, — пригадує Цимбал.

Тетяна Цимбал із сином / © фото з соцмереж

До речі, у ведучої вже й є онуки. Донька Ольги — Марія — живе у Канаді та здобуває там вищу освіту. Вона навчається на психологиню. Тим часом донька Петра — Софія — перебуває в Києві і вже працює. Дівчина займається манікюром.

Нагадаємо, раніше Тетяна Цимбал пригадувала актора Богдана Ступку. Ведуча розсекретила, що артист казав колегам у своєму кабінеті, що одразу вщухали сварки.

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