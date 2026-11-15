Від життя без дому до чотирьох розвернутих крісел: маріуполець зчинив фурор на "Голосі країни-14"

Давид Степанян на "Голосі країни-14"

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21-річний переселенець із Маріуполя Давид Степанян приголомшив тренерів «Голосу країни-14» запальним виступом, розвернув усі чотири крісла та зірвав гучні овації залу.

Після переїзду до Києва 2022 року хлопцеві довелося починати життя практично з нуля. Спочатку він не мав ані власного житла, ані грошей, тож у найскладніші періоди міг ночувати в метро чи на вокзалах. Згодом Давид опинився в хостелі з жахливими умовами. Цей період свого життя він називає «соціальною смертю». Нині юнак працює кур’єром бренду одягу, забезпечує себе найнеобхіднішим, а у вільний час займається музикою.

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Давид Степанян на "Голосі країни-14"

Для сліпих прослуховувань Давид обрав запальну композицію I Wanna Dance with Somebody. Його потужний вокал і нестримна енергія настільки вразили наставників, що всі четверо розвернули свої крісла. Сам учасник не приховував щастя від такого результату, а зал зустрів його гучними оплесками та вигуками «браво».

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Цікаво, що Артем Пивоваров одразу зізнався, що вже стежив за творчістю Давида й захоплювався його нетривіальною музикою та особистістю. MONATIK також відзначив неповторність виконання, а Тіна Кароль засипала хлопця компліментами за впевненість і вокальне звучання.

«Я мріяла, аби такі голоси були на „Голосі“. Це велика рідкість, голос долі», — наголосила Кароль. Своєю чергою, Наталія Могилевська розгледіла в молодому виконавцеві величезний потенціал і зізналася, що бачить у ньому майбутню зірку.

Послухавши від наставників запрошення до своїх команд, Давид все ж обрав Артема Пивоварова. Хітмейкер неабияк зрадів і вже пообіцяв у майбутньому створювати з учасником «божевілля», хоча й не приховує, що буде нелегко.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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