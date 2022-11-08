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Видання People назвало ім'я найсексуальнішого чоловіка року

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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1618
Час на прочитання
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Видання People назвало ім'я найсексуальнішого чоловіка року

Кріс Еванс / Фото: Associated Press

Глянець нарешті показав обкладинку з тим самим красенем.

Американське видання People підбило підсумки та обрало найсексуальнішого чоловіка 2022 року.

На думку редакції глянцю, такий титул гідний мати відомий американський актор, зірка фантастичного кіновсесвіту Marvel Кріс Еванс. Це саме той актор, який зіграв мужнього та відважного Капітана Америку.

Кріс Еванс / © Associated Press
Кріс Еванс / Фото: Associated Press

Про те, що Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком року, стало відомо завдяки глянцю People, де на титульній сторінці красується актор.

Кріс вже прокоментував свій титул Він зазначив, що готується слухати жарти від друзів та похвалу від мами, яка ним пишається.

"Моя мама буде дуже щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися", – прокоментував актор.

Зазначимо, минулого року найсексуальнішим чоловіком був актор Пол Радд, теж зірка кіновсесвіту Marvel, який зіграв Людину-мураху.

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Дата публікації
Перегляди
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