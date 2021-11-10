Видання People назвало найсексуальнішого чоловіка року, і це не Кріс Еванс

Видання People назвало найсексуальнішого чоловіка року, і це не Кріс Еванс

Глянець нарешті показав обкладинку з тим самим красенем.

Американське видання People нарешті оголосило ім'я найсексуальнішого чоловіка року за власною версією.

І це почесне звання дісталося не зірці кіновсесвіту Marvel, актору Крісу Евансу. Зазначимо, що минулого тижня у Мережі ширилися чутки, що саме його журнал нагородить приємним титулом.

Сьогодні ж глянець оприлюднив обкладинку з найсексуальнішим чоловіком і ним став 52-річний актор Пол Радд. Той самий, який грав чоловіка Фібі у серіалі "Друзі". Також він глядачам добре відомий за роллю Людини-мурахи у кіновсесвіті Marvel.

Пол Радд у серіалі "Друзі"

Пол Радд у стрічці "Людина-мураха"

Радд зізнався, що дізнався по своє звання з електронного листа і спочатку був дещо шокований, адже, на його думку, є багато людей, які б мали отримати цей титул раніше за нього. Окрім того артист пожартував, як тепер зміниться його життя:

"Я сподіваюся, тепер мене нарешті запрошуватимуть на ці сексуальні вечері з Клуні, Піттом і Б. Джорданом. І, думаю, я частіше кататимуся на яхтах. Я в передчутті від розширення мого яхтового життя", - сказав актор.

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