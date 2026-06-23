ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

«Відчайдушна домогосподарка Габі» влаштувала казкове свято та показала ніжні фото у 8-річчя сина

Єва Лонгорія показала рідкісні кадри з сином на його дні народження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» американська акторка і продюсерка Єва Лонгорія показала фото з дня народження сина Сантьяго — матуся влаштувала яскраве сімейне свято зі звірятами, кульками та піньятою.

Артистка поділилася особливими моментами з родинного святкування. Її синові Сантьяго виповнилося 8 років. Для хлопчика знаменитість підготувала атмосферну вечірку. У декорі були барвисті кульки та святкові елементи. Гості розділили цей день разом із іменинником. Акторка показала шанувальникам кадри з події у соцмережах.

«Найкращий час святкування дня народження Санті цими вихідними. Народ, у мене є 8-річка!», — написала Єва Лонгорія під серією світлин.

Допис Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Допис Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Єва Лангорія з сином / © instagram.com/evalongoria

Єва Лангорія з сином / © instagram.com/evalongoria

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

На опублікованих кадрах можна побачити, як родина створила для хлопчика справжнє дитяче свято. Простір прикрасили кульками, підготували подарунки, святковий торт і розваги для маленьких гостей. Особливу увагу привернула піньята у формі тваринки, яка додала вечірці ще більше веселощів.

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Сантьяго — єдина дитина Єви Лонгорії. Хлопчик народився у шлюбі знаменитості з мексиканським бізнесменом і медіамагнатом Хосе Бастоном. Пара часто оберігає приватність сина, однак іноді ділиться теплими родинними моментами.

Нагадаємо, нещодавно Єва Лонгорія приголомшила зізнанням про дитинство.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie