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«Відчайдушна домогосподарка Габі» влаштувала казкове свято та показала ніжні фото у 8-річчя сина
Єва Лонгорія показала рідкісні кадри з сином на його дні народження.
Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» американська акторка і продюсерка Єва Лонгорія показала фото з дня народження сина Сантьяго — матуся влаштувала яскраве сімейне свято зі звірятами, кульками та піньятою.
Артистка поділилася особливими моментами з родинного святкування. Її синові Сантьяго виповнилося 8 років. Для хлопчика знаменитість підготувала атмосферну вечірку. У декорі були барвисті кульки та святкові елементи. Гості розділили цей день разом із іменинником. Акторка показала шанувальникам кадри з події у соцмережах.
«Найкращий час святкування дня народження Санті цими вихідними. Народ, у мене є 8-річка!», — написала Єва Лонгорія під серією світлин.
На опублікованих кадрах можна побачити, як родина створила для хлопчика справжнє дитяче свято. Простір прикрасили кульками, підготували подарунки, святковий торт і розваги для маленьких гостей. Особливу увагу привернула піньята у формі тваринки, яка додала вечірці ще більше веселощів.
Сантьяго — єдина дитина Єви Лонгорії. Хлопчик народився у шлюбі знаменитості з мексиканським бізнесменом і медіамагнатом Хосе Бастоном. Пара часто оберігає приватність сина, однак іноді ділиться теплими родинними моментами.
Нагадаємо, нещодавно Єва Лонгорія приголомшила зізнанням про дитинство.