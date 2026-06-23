«Відчайдушна домогосподарка Габі» влаштувала казкове свято та показала ніжні фото у 8-річчя сина

Єва Лонгорія / © Associated Press

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Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» американська акторка і продюсерка Єва Лонгорія показала фото з дня народження сина Сантьяго — матуся влаштувала яскраве сімейне свято зі звірятами, кульками та піньятою.

Артистка поділилася особливими моментами з родинного святкування. Її синові Сантьяго виповнилося 8 років. Для хлопчика знаменитість підготувала атмосферну вечірку. У декорі були барвисті кульки та святкові елементи. Гості розділили цей день разом із іменинником. Акторка показала шанувальникам кадри з події у соцмережах.

«Найкращий час святкування дня народження Санті цими вихідними. Народ, у мене є 8-річка!», — написала Єва Лонгорія під серією світлин.

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Допис Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Єва Лангорія з сином / © instagram.com/evalongoria

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

На опублікованих кадрах можна побачити, як родина створила для хлопчика справжнє дитяче свято. Простір прикрасили кульками, підготували подарунки, святковий торт і розваги для маленьких гостей. Особливу увагу привернула піньята у формі тваринки, яка додала вечірці ще більше веселощів.

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Син Єви Лангорії / © instagram.com/evalongoria

Сантьяго — єдина дитина Єви Лонгорії. Хлопчик народився у шлюбі знаменитості з мексиканським бізнесменом і медіамагнатом Хосе Бастоном. Пара часто оберігає приватність сина, однак іноді ділиться теплими родинними моментами.

Нагадаємо, нещодавно Єва Лонгорія приголомшила зізнанням про дитинство.

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