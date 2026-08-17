Віддала доньку Кличку, вживала наркотики й мучилася від недуг: як жила Гайден Панеттьєрі перед смертю

Гейден Панеттьєрі, Володимир Кличко і донька

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Американська акторка Гайден Панеттьєрі, відома за серіалами «Герої» та «Нешвілл», померла 17 серпня у віці 36 років.

Про смерть знаменитості повідомив її представник, а батько Скіп Панеттьєрі підтвердив трагічну звістку. Причина смерті у заявах наразі не розголошується.

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За життя артистка неодноразово опинялася в центрі уваги через особисті проблеми. Гайден відкрито говорила про післяпологову депресію, залежність від алкоголю та наркотиків, складний розрив із Володимиром Кличком, втрату опіки над донькою та стосунки з чоловіком, який її кривдив. Водночас 2026 року вона вперше публічно розповіла про свою бісексуальність і випустила відверті мемуари «This Is Me: A Reckoning» («Це я: Розплата»).

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Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, яким насправді було життя Гейден Панеттьєрі незадовго до смерті, а також, що відомо про її єдину доньку від Кличка та який вигляд має 11-річна Кая-Євдокія.

Післяпологова депресія Гайден із залежностями й передача опіки над донькою Кличку

Гайден Панеттьєрі стала мамою у грудні 2014 року. У неї та українського боксера Володимира Кличка народилася первістка — донька Кая-Євдокія. Однак після пологів акторка пережила важку післяпологову депресію, яка серйозно позначилася на її психологічному стані. Згодом вона почала зловживати алкоголем та наркотиками.

Вагітна Каєю Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Артистка не приховувала, що її стан був дуже тяжким. У найгірший період вона прокидалася з тремтінням і, за її словами, могла функціонувати лише після алкоголю. Гайден кілька разів проходила лікування, а найдовше перебування в реабілітаційному центрі тривало вісім місяців.

На тлі проблем із залежністю Гайден ухвалила надзвичайно болісне для себе рішення — 2018 року погодилася, щоб Кая жила з батьком, Володимиром Кличком. Сама акторка пізніше пояснювала, що розуміла: на той момент не була в тому стані, у якому могла б повноцінно піклуватися про дитину.

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Володимир Кличко з донькою / © twitter.com/haydenpanettier

Панеттьєрі називала це одним із найважчих рішень у своєму житті. Вона наголошувала, що не «відмовилася» від доньки, як це часто подавали в ЗМІ, а просто хотіла забезпечити Каї стабільність і безпеку, поки сама проходила лікування. А Володимира за життя називала «неймовірним батьком».

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко / © Associated Press

Якою стала єдина донька Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка й її фото

Кая-Євдокія, яка народилася 2014 року, нині живе з батьком. За життя Гайден бачилася з нею переважно під час рідкісних візитів і свят. Водночас, попри відстань, артистка запевняла, що їхній зв’язок залишався міцним і вони багато спілкувалися дистанційно. У своїх останніх інтерв’ю вона розповідала, що донька останнім часом «телефонувала все більше й більше».

Донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі / © twitter.com/haydenpanettier

Панеттьєрі з гордістю говорила про здібності Каї. Вона ділилася, що дівчинка цікавиться мовами, захоплюється лижами та кінним спортом. Щоправда, свою маму вона називала за прізвиськом Брітні — на честь героїні, яку Гайден зіграла у фільмі «Досягни успіху: Все або нічого». Нині Каї 11 років, а наприкінці 2026-го їй має виповнитися 12. І дівчинку часто називають копією мами через дуже схожу зовнішність.

Аб’юзивні стосунки Гайден після розриву з Кличком

Після розриву з Володимиром Кличком у житті Панеттьєрі з’явився Браян Гікерсон. Їхні стосунки стали одними з найскладніших у житті акторки. Чоловіка звинувачували в домашньому насильстві щодо Гайден, а 2021 року він визнав провину за двома тяжкими епізодами завдання їй тілесних ушкоджень і отримав покарання.

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У своїх мемуарах Панеттьєрі відверто розповіла, наскільки важко їй було розірвати цей зв’язок і коло насильства. На щастя, акторка змогла поставити крапку в цих стосунках і зосередитися на власному відновленні.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Проблеми зі здоров’ям, які переслідували акторку останні роки

Окрім залежностей та психологічних проблем, Гайден Панеттьєрі розповідала і про серйозні фізичні труднощі. Вона пережила складний період, коли її організм фактично змусив зупинитися після багаторічних проблем зі здоров’ям та залежністю. Раніше акторка також розповідала про жовтяницю та серйозні проблеми з печінкою, через які лікарі попереджали її про небезпеку для життя.

Ще у 30 років організм зірки не витримав — у неї пожовтіли очі, опухло обличчя, почало випадати волосся, зростати вага й мучила сильна слабкість. Через це вона зверталася до гепатолога й проходила курс лікування.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Водночас останнім часом Панеттьєрі намагалася відновлюватися. Вона працювала над фізичною формою. Зокрема, забила на сполох, коли в останні роки життя зіткнулася з таємничою та тяжкою травмою нервової системи, через яку одного дня вона прокинулася з онімінням від талії вниз і не могла повноцінно рухати стопою чи пальцями ніг.

Цей стан залишав її майже паралізованою протягом тривалого часу, після чого вона тривалий час відновлювалася за допомогою спеціальних вправ. Ще навесні цього року вона навіть показувала, як реабілітується біля балетного станка під керівництвом тренерки.

2026 року знаменитість також випустила мемуари, у яких детально описала боротьбу із залежністю, депресією, наслідками аб’юзивних стосунків і рішенням щодо доньки.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Підозра у «зриві» і поверненні до згубних звичок

Окреме занепокоєння викликало інтерв’ю Гайден Панеттьєрі виданню People 2024 року. Після появи відео користувачі Мережі звернули увагу на її мовлення, скляний погляд і дивну поведінку й припустили, що акторка могла знову вживати заборонені речовини.

Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/people

Представники Панеттьєрі тоді заперечили, що вона перебувала під впливом алкоголю чи наркотиків. Сама акторка пояснила свій стан тим, що майже не спала перед розмовою, а інтерв’ю було для неї особливо емоційним через тему смерті молодшого брата Джансена у 2023 році.

Перед смертю Панеттьєрі зробила камінгаут

Важливою подією останнього року життя Гайден став її камінгаут. У травні 2026 року акторка вперше публічно заявила, що є бісексуальною. Вона зізналася, що давно відчувала однаковий потяг як до чоловіків, так і до жінок, однак роками боялася говорити про це відкрито через тиск Голлівуду та прагнення здаватися «ідеальною».

За словами Панеттьєрі, вона довго не наважувалася на відвертість, оскільки не хотіла, щоб її камінгаут сприйняли як спробу привернути увагу. Зрештою робота над мемуарами допомогла їй прийняти себе та розповісти про цю частину життя публічно у 36 років.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Наразі раптова смерть Гайден Панеттьєрі залишається несподіванкою для багатьох. Причина трагедії поки що не повідомляється. Її єдина донька Кая-Євдокія тепер зростатиме без матері, а батько Володимир Кличко поки що не коментував втрату.

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