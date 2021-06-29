Відео, де солістка гурту Go_A ліпить вареники та співає пісню "ШУМ", набирає все більше переглядів

Ролик зібрав понад мільйон переглядів.
Акустична версія пісні "ШУМ" гурту Go_A, який цьогоріч представляв Україну на "Євробаченні-2021", зібрав понад мільйон переглядів.
Так, місяць тому музиканти поділилися у Мережі відео з акустичної версії треку "ШУМ", де фронтменка гурту постала у ролі господині, яка ліпить вареники. Варто додати, що ролик був знятий не на спеціально облаштованому майданчику, а у справжній кухні.
"Нам дуже приємно, що вам так сподобалась акустична версія "ШУМу". Наш гурт щодня отримує сотні приємних повідомлень із різних куточків світу! Дуже вдячні кожному за підтримку!", - підписали ролик музиканти.
Нагадаємо, композиція "ШУМ", нещодавно увійшла до ТОП-50 популярних треків в Сполучених Штатах.
А ще раніше, наприкінці травня, пісня Go_A посіла перше місце у рейтингу світових трендів Spotify.