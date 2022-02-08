Відео з виступом Лії Меладзе на "Голосі країни-12" посіло перше місце в трендах YouTube

Також дівчина поділилася, чому обрала своєю тренеркою DOROFEEVA.

У неділю, 6 лютого, відбулась прем'єра третього випуску грандіозного вокального шоу "Голос країни-12".

У третьому випуску сліпих прослуховувань "Голосу країни-12" виступила Лія Меладзе, донька композитора Костянтина Меладзе. Вона виконала легендарний трек Hallelujah співака Leonard Cohen і зуміла розгорнути усі чотири крісла. Дівчину переповнювали емоції, що на останніх нотах вона розплакалася. Своїм зірковим наставником на проєкті співачка обрала DOROFEEVA.

Виступ Лії Меладзе настільки сподобався телеглядачам, що менш ніж за добу відео з її виступом посіло перше місце у трендах YouTube набравши більше 500 тисяч переглядів.

На "Голосі країни" за кулісами Лію підтримувала її дружня компанія, у якій був і колишній хлопець співачки – фіналіст "Голос.Діти-3" Влад Фенічко. Дівчина розповіла, що перед виступом її найкращий друг Валерій з команди підтримки подарував їй іграшку-панду. Лія вважає її своїм талісманом, адже з нею етап сліпих прослуховувань минув успішно. Тепер Лія завжди бере ведмедика із собою. У гостях інфотеймент-шоу "Твій День" Лія розповіла, що вчора до пізньої ночі не спала, очікувала свого виступу, а потім активно читала коментарі на YouTube.

пресслужба каналу "1+1"

"Тато сказав, що він плакав, коли дивився мій виступ. Також додав, що я молодець і дарма переживала. Зауважень не робив. Щодо вибору тренера – то тато також був за, взагалі вся сім'я підтримала мене у виборі", - розповіла Лія.

Лія розповіла, що обрала тренеркою DOROFEEVA, оскільки вона їй близька за духом. Окрім того, Меладзе подякувала Святославу Вакарчуку, який повернувся до неї першим та зміг своїми жестами підтримки заспокоїти учасницю.

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