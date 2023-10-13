Відео з заплаканою Ніною Матвієнко, яка сумує за донькою, довело юзерів до сліз

У Мережі з'явилося відео з легендарною співачкою, зняте за її життя.

Легендарна українська співачка Ніна Матвієнко померла 8 жовтня на 76-му році життя, але пам'ять про неї житиме вічно.

У її піснях, концертах, а також відеозаписах, які з'являються у Мережі. Так, юзери відшукали запис Ніни Митрофанівни, який вона робила для доньки Тоні Матвієнко. Його легенда записала у квітні 2022 року. У відео Ніна Митрофанівна, не стримуючи сліз, говорить про те, як сильно любить доньку, як сумує за нею та онучкою:

"Я люблю тебе. Я дуже сумую за вами. Ви не уявляєте скільки ночей сниться мені кожен… Нехай краще буде та кухня брудна, те щось незроблене не так. Нехай це все повториться ще раз, але щоб ти там була. Тому що хата без тебе… там може нікого не бути, але якщо тебе немає – там нема хати", - сказала у відео Ніна Митрофанівна.

Юзери розчулили до сліз відео з Ніною Матвієнко, в якому вона звернулася до доньки

Як відомо, з початком повномасштабної війни Тоня Матвієнко з молодшою донькою, 6-річною Ніною виїхала з України до Великої Британії. Ніна Матвієнко не захотіла виїжджати і залишилася вдома. У квітні 2023-го Тоня Матвієнко з молодшою донькою повернулася до Києва.

Нагадаємо, раніше щемливими спогадами про Ніну Матвієнко поділилася її старша онука, 25-річна Уляна. Вона зізналася, що для неї Ніна Митрофанівна "ніколи не була бабусею, а була Ніною". Також Уляна пригадала, як бабуся готувала їй сирники з родзинками, як випадково зламала їй руку та як бабуся сварилася, якщо хтось залишав у будинку після себе бруд.

Зазначимо, що Ніну Матвієнко провели в останню путь минулої середи, 11 жовтня. Величезна черга з прихильників творчості та колег зібралися біля Національної філармонії України, аби попрощатися з легендою.

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