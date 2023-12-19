Відкриття сезону: фруктовий глінтвейн. Найкраще вино для зимового напою

Широко відомий в Україні бренд вина AZNAURI створив і випустив шалену новинку, яка заслуговує звання ідеального вина, з яскравим ароматом і смаком фруктів, з якими можна створити оригінальний глінтвейн. Тепер українці можуть насолодитись неймовірним фруктовим букетом та обрати на полицях магазинів вино з чотирьох смаків для будь-якого настрою та події.

Зима — час, коли кожен з нас прагне зігрітися та відчути атмосферу затишку та незабутніх вечорів з найближчими. І що може бути краще, ніж пряний глінтвейн, який подарує насолоду смаком і теплом?

Одним з найголовніших інгредієнтів класичного глінтвейну, безумовно, є вино. Вибір алкоголю може визначити смак і багатогранність напою. Розповідаємо, як правильно підібрати вино та відкрити новий досвід споживання звичного для всіх глінтвейну.

Розкіш різноманіття та фруктові акценти

Сучасні тренди у споживанні відзначаються тенденцією до задоволення та експериментів. Люди шукають щось особливе та неординарне. І, звісно, хочуть себе побалувати, надаючи перевагу продуктам з яскравими та оригінальними смаками. В цьому контексті фруктові варіації класики стають справжньою знахідкою. Саме під запит поціновувачів, які в пошуку нових відчуттів, бренд AZNAURI створив колекцію вишуканих вин AZNAURI Fruit Collection, яка пропонує різноманіття вин з фруктовими нотками.

Ця колекція — про улюблене вино, але в абсолютно новій інтерпретації. Чотири смакові варіації напою, створених шляхом поєднання відбірного винограду європейських сортів та фруктів. У лінійку ввійшли чотири найулюбленіші смаки: ніжний персик, спокуслива полуниця, пристрасна чорна смородина та соковита вишня.

А тепер спробуймо приготувати справжній хіт сезону — фруктовий глінтвейн з винами AZNAURI Fruit Collection.

Рецепти чотирьох ідеальних фруктових глінтвейнів

Рецепт глінтвейну «Персикова фантазія»

Відкоркуйте та залийте пляшку AZNAURI Peach білого солодкого вина в місткість для приготування напою.

Додайте очищені та нарізані фрукти: яблуко, мандарин, лимон.

Додайте спеції: паличку кориці, гвоздику, ванілін.

Перемішайте та грійте напій на повільному вогні, не доводячи до кипіння.

Ваш напій готовий!

Завдяки вину AZNAURI Peach смак глінтвейну набуде мармеладних нот з нюансами апельсинової цедри та персикового джему, а приємна солодкість вина позбавить вас від необхідності використовувати додатково мед для його приготування.

Рецепт глінтвейну «Полунична спокуса»

AZNAURI Strawberry рожеве солодке — 1 пляшка.

Апельсин — 1 штука.

Кориця — 1 паличка.

Сушена м’ята, гвоздика, мускатний горіх — до смаку.

Змішайте інгредієнти в каструлі та варіть, не доводячи до кипіння.

Глінтвейн з рожевого вина AZNAURI Strawberry окрім незрівнянного аромату полуничного джему, вершків і марципанів, матиме блискучий ніжно-рожевий колір, який підійме настрій у холодний зимовий день. Ідеальна солодкість вина позбавить вас потреби в додаванні цукру або меду.

Якщо ви поціновувач класичного червоного глінтвейну, то наступні рецепти саме для вас. Вино AZNAURI Black Currant з елегантним ароматом чорної смородини, прянощів і шоколадних трюфелів надасть вашому глінтвейну божественного аромату, який ви полюбите з перших ковтків і не зможете забути. Аби підтримати баланс солодкості та розкрити смак вина на повну, не додавайте цукор або мед.

Рецепт глінтвейну «Пряна смородина»

AZNAURI Black Currant червоне солодке — 1 пляшка.

Апельсин — 1 штука.

Лимон – ½ штуки

Кориця — 1 паличка.

Чорний перець горошком, гвоздика, молотий імбир, бодян — до смаку.

Змішайте інгредієнти в каструлі та варіть, не доводячи до кипіння.

Наступний рецепт для любителів чогось «міцненького» та оригінального. Ми пропонуємо поєднати кращі напої від бренду AZNAURI в одну незабутню зимову композицію, додавши до глінтвейну з вина AZNAURI Cherry ще й коньяк з ароматом свіжоподрібненої кави — AZNAURI Espresso. Аромат стиглої вишні, смаженого мигдалю, темного шоколаду, спецій і кави порадує вас своєю багатогранністю. Збалансований солодкий смак дозволяє не додавати до напою цукор або мед.

Рецепт глінтвейну «Соковита вишня»

AZNAURI Cherry червоне солодке — 1 пляшка.

AZNAURI Espresso — 50 мл.

Апельсин — 1 штука.

Лимон – ½ штуки

Кориця — 1 паличка.

Чорний перець горошком, гвоздика, бодян — до смаку.

Змішайте інгредієнти в каструлі та варіть, не доводячи до кипіння.

Обираючи AZNAURI Fruit Collection для вашого глінтвейну, ви виходите за межі звичайного споживання напою. Це справжнє відкриття зимового сезону, новий рівень задоволення та смакового досвіду, яке чекає на вас. Пориньте в атмосферу тепла та вишуканості, насолоджуючись кожним ковтком зігріваючого глінтвейну з AZNAURI Fruit Collection.

Довідка:

Бренд AZNAURI представлений у трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі вина та ігристі вина. Виготовляється на інноваційному сучасному заводі AKKERMAN DISTILLERY. Сьогодні AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні.

У категорії тихих вин має широку асортиментну лінійку найпопулярніших смаків з грузинських сортів винограду, преміальну серію сухих вин і яскраву солодку колекцію з додаванням фруктів. Символ бренду тихого вина AZNAURI — брошка з центральною буквою «А», увінчана величною короною. Брошка, як коштовна прикраса, доповнює елегантний образ бренду AZNAURI, адже вишукані вина створені для справжніх Королев!