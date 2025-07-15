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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Відьма Марія Тиха розповіла про інтимний зв’язок зі священником Лаври: подробиці

Відьма Марія Тиха розкрила правду про загадкові стосунки з одним зі священників Лаври

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Мария Тихая

Мария Тихая / © Мария Тихая

Відома екстрасенс і учасниця шоу «Битва екстрасенсів» Марія Тиха зробила гучне зізнання про свої стосунки зі священником московського патріархату.

Про це вона розповіла у нещодавньому інтерв’ю продюсеру Василю Тимошенку, автору однойменного подкасту.

Ведучий поцікавився її стосунками зі священниками, які викликали неабиякий резонанс. За її словами, це сталося ще до початку російсько-української війни.

«Був у мене священник один. Не можу називати, хто він, що він. Це російського патріархату, відразу кажу. Було ще до війни… Зв’язаний він був з Лаврою», — розповіла Тиха, маючи на увазі Києво-Печерську лавру.

Тимошенко попросив уточнити, як саме вони познайомилися. Марія пояснила: «Знайомі нас познайомили. Ти ж розумієш, що відьми, чарівники, священники — все це зв’язано між собою… Священники — найбільш мерзенні, огидні, біснуваті люди. Їх біси так жеруть. Там немає, де клейма ставити. Чувак бухав, нюхав… Словом, не важливо».

Марія Тиха позиціонує себе як спадкову відьму, яка працює з енергіями мертвих та духами. Вона проводить ритуали, що нібито впливають на долі людей. За її словами, екстрасенс заробляє тисячі доларів на місяць, консультує клієнтів і проводить обряди. Часто вона демонструє своє заможне життя, зокрема велику колекцію одягу та прикрас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марія Тиха шокувала своїм заробітком на місяць і скільки коштує навести «порчу».

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