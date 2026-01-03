ТСН у соціальних мережах

663
1 хв

Відьма Марія Тиха видала, чи досі Тарас Цимбалюк перебуває в стосунках із Готочкіною

Екстрасенска зробила розклад на картах Таро.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною та Марія Тиха

Спадкова відьма Марія Тиха висловилась про особисте життя українського актора Тараса Цимбалюка.

До артиста нині неабияк прикута увага. Річ у тім, що він був новим героєм реаліті "Холостяк", де шукав обраницю. Проте довкола участі Тараса Цимбалюка на проєкті вирувало чимало пліток. Зокрема, подейкували й те, що артист й досі перебуває в стосунках з бізнесвумен Світланою Готочкіною, з якою крутив роман до "Холостяка".

Відьма Марія Тиха на YouTube-каналі "Радіо Люкс" зробила розклад на картах Таро, аби ті показали, що відбувається в особистому житті актора. Екстрасенска вважає, що між Цимбалюком і Готочкіною немає стосунків, а це більш піарна історія. Принаймні, у щось серйозне їхні взаємини, як говорить Тиха, не переростуть.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

"Я думаю, це в них більш хайп. Випали десятки, вальти. Мені здається, все ж таки більш публічний хайп. Можливо, десь і щось. Але прямо стосунків, щоб сім'я, то таке ні. Десятки випали", - говорить Марія Тиха.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – це не науки. Інформація має переважно розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

Нагадаємо, раніше переможниця минулого сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь оголосила, що виходить заміж. Блогерка вже навіть похизувалась розкішною обручкою.

