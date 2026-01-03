Відьма Марія Тиха видала, чи досі Тарас Цимбалюк перебуває в стосунках із Готочкіною

Тарас Цимбалюк зі Світланою Готочкіною та Марія Тиха

Спадкова відьма Марія Тиха висловилась про особисте життя українського актора Тараса Цимбалюка.

До артиста нині неабияк прикута увага. Річ у тім, що він був новим героєм реаліті "Холостяк", де шукав обраницю. Проте довкола участі Тараса Цимбалюка на проєкті вирувало чимало пліток. Зокрема, подейкували й те, що артист й досі перебуває в стосунках з бізнесвумен Світланою Готочкіною, з якою крутив роман до "Холостяка".

Відьма Марія Тиха на YouTube-каналі "Радіо Люкс" зробила розклад на картах Таро, аби ті показали, що відбувається в особистому житті актора. Екстрасенска вважає, що між Цимбалюком і Готочкіною немає стосунків, а це більш піарна історія. Принаймні, у щось серйозне їхні взаємини, як говорить Тиха, не переростуть.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

"Я думаю, це в них більш хайп. Випали десятки, вальти. Мені здається, все ж таки більш публічний хайп. Можливо, десь і щось. Але прямо стосунків, щоб сім'я, то таке ні. Десятки випали", - говорить Марія Тиха.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – це не науки. Інформація має переважно розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

Нагадаємо, раніше переможниця минулого сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь оголосила, що виходить заміж. Блогерка вже навіть похизувалась розкішною обручкою.