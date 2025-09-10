Відьма Марія Тиха здивувала, які пропозиції отримує від росіян під час війни: "Хороша спроба"

Марія Тиха / © instagram.com/tihaya_maria_vedma_

Учасниця “Битви екстрасенсів” Марія Тиха отримала пропозицію зніматися в російському проєкті.

Зірка отримала запрошення знятися в російському серіалі. За словами Марії, їй наполегливо радили пройти кастинг, запевняючи, що продакшн нібито працює з Дубая та що участь у рейтинговому проєкті допоможе розширити аудиторію.

Тиха відмовилася від цього і кумедно відреагувала на нікчемну пропозицію, підкресливши абсурдність подібних ініціатив на тлі повномасштабної війни. Серіал знімається за участю російського актора Павла Прилучного, який 2022 року відкрито підтримав вторгнення РФ до України.

“Хороша спроба, шейхи!” — написала Марія у сториз.

Сториз Марії Тихої / © instagram.com/tihaya_maria_vedma_

Хто така Марія Тиха

Марія Тиха народилася 1996 року, мешкає в Києві та позиціонує себе як спадкова чаклунка, яка працює з “мертвою енергією” та духами роду. Блогерка активно веде YouTube-канал, де ділиться прогнозами та коментарями, і не приховує, що в майбутньому планує розширювати свій вплив, зокрема в політичній сфері.

