Відьма Марія Тиха напророкувала Остапчуку четвертий шлюб: 24-річна дружина шоумена відповіла

Спадкова відьма Марія Тиха зробила розклад на картах Таро на стосунки українського шоумена Володимира Остапчука та його дружини Катерини Полтавської.

Зокрема, користувачі попросили екстрасенску передбачити, чи це вже останній шлюб у ведучого, чи буде ще один. Тож, Тиха спробувала відповісти на запитання. Відьма зробила розклад на картах Таро, згідно з яким, за її словами, Остапчук та Полтавська не будуть разом. Ба більше, Тиха переконана, що в шоумена буде ще четвертий шлюб. Як зазначила відьма, вона вже раніше робила розклад, який показав схожий прогноз.

"Я колись казала, що вони (з Катериною Полтавською – прим. ред.) розійдуться, і я своїх слів не забираю. Падає "П'ятірка Кубків", що я можу сказати…"П'ятірка Кубків", "Трійка Мечів" тут падає…Ні, це не останній шлюб. Я своїх слів не забираю. Я нічого нікому не нав'язую, я просто кажу те, що бачать карти", - розповіла відьма в ефірі "Люкс ФМ".

Володимир Остапчук із третьою дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

24-річна Катерина Полтавська вже побачила заяви Марії Тихої. Блогерка жартома відповіла, що в такому разі сподівається, що й і у неї ще буде шлюб. Тим не менш, обраниця Остапчука наостанок продемонструвала своє ставлення до таропрогнозів. Блогерка дала зрозуміти, що не надто в подібне вірить.

"Ну, супер! У такому випадку сподіваюся, що в мене теж не останній. Коли нас обманювали відьми з Інтернету, правильно?" - відповіла Полтавська.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками. Інформація має переважно розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

Нагадаємо, Володимир Остапчук одружений втретє. Від першого шлюбу в шоумена є двоє дітей. Нещодавно Катерина Полтавська народила йому третього спадкоємця. Ведучий вже познайомив дітей між собою і показав, як це відбулося.

Читайте також: