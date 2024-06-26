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Відьма Марія Тиха розсекретила батька дитини Марії Яремчук та чи справді це Олександр Пономарьов

Відьма Марія Тиха розсекретила батька дитини Марії Яремчук та чи справді це Олександр Пономарьов

Марія Яремчук, Марія Тиха

Екстрасенска зробила розклад на картах Таро.

Спадкова відьма Марія Тиха розсекретила, хто став батьком первістка співачки Марії Яремчук, якого вона народила ще у травні.

Зокрема, виконавиця веде закритий спосіб життя. Прихильники випадково дізналися про поповнення в її родині. А от хто ж став батьком первістка Яремчук – досі оповито таємницями. Тож, відьма Марія Тиха зробила розклад на картах Таро. Як виявилося, обранець співачки – творча людина, яка пов'язана із шоубізнесом.

"Ця людина 100% творча, адже падає Туз Кубків, людина творча. Він має стосунок до шоубізнесу", - розповіла відьма для "Люкс ФМ".

Марія Яремчук / © eurovision.tv
Марія Яремчук / Фото: eurovision.tv

До речі, в Мережі ширилися чутки, що батько дитини – Олександр Пономарьов, з яким Яремчук приписували роман. Утім, Марія Тиха спростувала ці плітки. Відьма зазначила, що в розкладі не було таких карт, які б вказували, що Пономарьов – батько дитини співачки.

"Це не Олександр Пономарьов, не показали карти. Карти не показали його вікову категорію", - додала відьма.

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr
Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками. Інформація має переважно розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

Нагадаємо, Марія Яремчук у травні цього року вперше стала мамою. В артистки народився хлопчик, про що стало відомо з її закритого акаунту в соцмережах.

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