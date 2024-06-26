Відьма Марія Тиха розсекретила батька дитини Марії Яремчук та чи справді це Олександр Пономарьов

Спадкова відьма Марія Тиха розсекретила, хто став батьком первістка співачки Марії Яремчук, якого вона народила ще у травні.

Зокрема, виконавиця веде закритий спосіб життя. Прихильники випадково дізналися про поповнення в її родині. А от хто ж став батьком первістка Яремчук – досі оповито таємницями. Тож, відьма Марія Тиха зробила розклад на картах Таро. Як виявилося, обранець співачки – творча людина, яка пов'язана із шоубізнесом.

"Ця людина 100% творча, адже падає Туз Кубків, людина творча. Він має стосунок до шоубізнесу", - розповіла відьма для "Люкс ФМ".

Марія Яремчук / Фото: eurovision.tv

До речі, в Мережі ширилися чутки, що батько дитини – Олександр Пономарьов, з яким Яремчук приписували роман. Утім, Марія Тиха спростувала ці плітки. Відьма зазначила, що в розкладі не було таких карт, які б вказували, що Пономарьов – батько дитини співачки.

"Це не Олександр Пономарьов, не показали карти. Карти не показали його вікову категорію", - додала відьма.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками. Інформація має переважно розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

Нагадаємо, Марія Яремчук у травні цього року вперше стала мамою. В артистки народився хлопчик, про що стало відомо з її закритого акаунту в соцмережах.

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