Відьма Марія Тиха шокувала своїм заробітком на місяць і скільки коштує навести "порчу"

Екстрасенска і спадкова відьма Марія Тиха розповіла про свій заробіток.

Точну суму знаменита маг називати не стала, втім, зазначила, що заробляє більше, ніж 10 тисяч доларів на місяць. Водночас Тиха не стала приховувати, що найбільше якось заробила понад 20 тисяч доларів.

"По різному буває. Я ж не знаю, з яким запитом прийде до мене людина сьогодні. Різні запити бувають, і вони коштують дорожче. Є консультації, які коштують 12 тис. грн, а є ритуали", – розповіла Марія Тиха у програмі "Слава+".

Ведучий Слава Дьомін поцікавився у відьми, скільки коштує навести "порчу". Тут Марія теж не стала давати чіткої відповіді.

"Знову ж таки, я не знаю, про яку порчу ми говоримо. Їх дуже багато. Дивлячись на що. Треба діагностувати, я так не можу – пальцем у небо. Давай так. У магів порча від трьох тисяч доларів коштує. У магів взагалі", – прокоментувала екстрасенска.

Марія Тиха

Водночас Марія Тиха поділилася, на що вона витрачає гроші. Зокрема, у відьми є свій особистий водій, полюбляє Тиха брендові речі, ну і, звісно, чимало грошей іде на догляд за собою.

"Я взагалі не отримую задоволення ні від чого. В плані речей так само. Можемо зробити висновок, що вони мені теж не потрібні. Але це статус певний, я все ж таки на ТБ, десь кудись виходжу, мене люди бачать. Я маю мати такий вигляд, я не можу мати вигляд, вибачте, бомжа", – пояснила Марія Тиха.

Нагадаємо, раніше Марія Тиха зробила "розклад" на розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої і назвала причину їхнього розриву. Окрім того, відьма заінтригувала, що у Брежнєвої з'явився молодий бойфренд.

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