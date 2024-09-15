Відьма Марія Тиха висловилася про особисте життя Лесі Нікітюк: "Чоловіки бояться"

Спадкова відьма Марія Тиха висловилася про особисте життя ведучої Лесі Нікітюк.

Так, знаменитість тримає його за сімома замками. Однак через це у фанів інтерес до особистого життя Нікітюк не зникає, а навпаки – посилюється. Тож, Марія Тиха для видання "Люкс ФМ" зробила розклад на картах Таро. Відьма говорить, що наразі серце ведучої вільне, хоча залицяльників у неї вистачає. Утім, карти показали Марії Тихій, що Нікітюк могла влітку зустріти під час якоїсь поїздки чоловіка, з яким можливі романтичні стосунки.

Відьма Марія Тиха / Фото: скриншот з відео

"Я думаю, що зараз в неї немає пари. Є якісь залицяльники, але от пари не бачу. До речі, влітку може бути знайомство з кимось. Карта Колісниці випала, а це або якась поїздка буде, або вона кудись їхатиме. Буде знайомство з чоловіком. До речі, випала карта Імператора – чоловік класний. Але це саме влітку", - говорить відьма.

Марія Тиха також додала, що знайома з Нікітюк особисто, і вона їй неабияк імпонує. Відьма говорить, що чоловікам може бути складно поруч з ведучою, адже вона створила себе сама, а вони можуть побоятися її успіху.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Я розумію, чому в неї можуть бути проблеми з чоловіками. Вона сама себе створила, а чоловіки таких жінок бояться дуже сильно. Я їй бажаю, щоб у неї все чудово склалося і щоб вона знайшла того чоловіка, який має бути поруч із нею", - додала відьма.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – це не науки. Інформація має переважно розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

Нагадаємо, про стосунки Лесі Нікітюк з чоловіками взагалі нічого не відомо. Однак нещодавно знаменитість згадала свою юність і неочікувано показалася з колишнім бойфрендом.

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