Відьма Марія Тиха висловилася про третє розлучення Остапчука: 23-річна дружина шоумена відреагувала

Спадкова відьма Марія Тиха висловилася, чи станеться у житті українського шоумена Володимира Остапчука третє розлучення.

Екстрасенска зробила розклад в ефірі "Люкс ФМ". Тиха висловилася, що у третьому шлюбі ведучого можливий конфлікт із молодою дружиною Катериною Полтавською. Окрім того, у когось із закоханих можуть виникати думки про розлучення. Тим не менш, у розкладі Тиха не бачить розриву стосунків.

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: MUZVAR / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Я не бачу зараз процесу розлучення, але "Двійка Жезлів" – вона говорить про те, що думки такі можуть бути. Тобто може бути якийсь конфлікт, на що вказує карта "Спостереження". Може бути якийсь конфлікт, де він буде думати, треба йому цей шлюб чи ні. Вона може також думати про це. Не випало чітко, хто це буде думати, тут просто показує, що буде такий конфлікт. Але такий підсумок, як розрив, я не бачу", - зазначила відьма.

23-річна дружина Володимира Остапчука вже відреагувала на слова Марії Тихої. Катерина Полтавська не стала вдаватися у конкретику, а лише пожартувала: "Хто ми такі, щоб не вірити відьмі?".

Реакція Катерина Полтавської на слова Марії Тихої / Фото: instagram.com/poka.tya

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками. Інформація має переважно розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська відверто відповіла, чи не боїться, що Володимир Остапчук її покине, як своїх двох колишніх дружин.

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