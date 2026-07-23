Відмова від заручин, зрив весілля і крапка у 10-річному романі: усе про особисте життя доньки Зіброва

Діана Зіброва з Андрієм Іщенком і татом

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Донька народного артиста України Павла Зіброва — 29-річна Діана Зіброва — після замовчування особистого життя розійшлася з нареченим.

Її роман із бізнесменом Андрієм Іщенком тривав майже десять років і, здавалося, невдовзі завершиться омріяним весіллям. Втім, історія кохання, яка починалася ще зі шкільної дружби, несподівано закінчилася розривом. Ба більше, лише зараз стали відомі подробиці, через які закохані так і не дійшли до вівтаря.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала все, що відомо про особисте життя Діани Зібрової — від першої відмови під час освідчення до причин зриву заручин і того, як донька артиста живе зараз.

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Павло Зібров з донькою та дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Познайомилися ще у школі: як почалася історія кохання Діани Зібрової

Історія стосунків Діани Зібрової та Андрія Іщенка розпочалася ще у шкільні роки. Майбутній коханий доньки артиста тоді займався вокалом у Павла Зіброва. Спочатку між молодими людьми виникла дружба, яка згодом переросла у романтичні почуття.

Для Діани ці стосунки стали першими. Вона не приховувала, що до знайомства з Андрієм ніколи не мала хлопця.

Поки донька Зіброва почала працювати у команді батька, ставши його помічницею та піарницею, Андрій розвивав власний бізнес і вокальні таланти. З роками їхні стосунки ставали дедалі серйознішими.

Діана Зіброва з Андрієм Іщенком

Перше освідчення закінчилося відмовою: чому Діана сказала «ні»

Після трьох років стосунків Андрій Іщенко вирішив освідчитися коханій. Однак тоді Діана несподівано відмовила. За словами доньки співака, причиною став не брак почуттів, а страх перед таким серйозним кроком. Вона пригадувала, що буквально «закрилася в собі, як їжачок».

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Водночас Андрій важко сприйняв відповідь коханої. Він образився, адже не очікував почути відмову. Проте змирився, назвав той випадок «репетицією» й вирішив не ставити крапку у стосунках. Тож вони продовжили будувати спільне майбутнє.

Діана Зіброва з Андрієм Іщенком

Мріяли про весілля після перемоги: що Павло Зібров думав про майбутнього зятя

Після невдалого першого освідчення закохані все ж вирішили одружитися. Підготовка до весілля стартувала ще 2021 року, коли світ жив в умовах пандемії коронавірусу. Тоді Діана не приховувала, що мріє про красиву церемонію та міцну сім’ю, схожу на ту, яку створили її батьки.

Втім, уже наступного року повномасштабне вторгнення РФ перекреслило всі плани. Пара вирішила не влаштовувати святкування під час війни та відкласти його до мирних часів.

Такої ж думки дотримувався і Павло Зібров. Співак неодноразово наголошував, що весілля має бути днем безтурботної радості, коли молодята та гості можуть по-справжньому святкувати, а не жити в умовах постійної небезпеки.

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Діана Зіброва з Андрієм Іщенком / © fakty.ua

Попри відкладене одруження, артист тепло ставився до обранця доньки. За словами Зіброва, вони з дружиною Мариною повністю схвалювали вибір Діани, а сам Андрій легко знайшов спільну мову з майбутнім тестем.

«Я його люблю, поважаю. Він співає моїх пісень багато», — говорив співак.

Щоправда, Павло Миколайович із властивим йому гумором жартував, що майбутній зять мав один «недолік» — зовсім не вживав алкоголю, через що не міг скласти компанію під час сімейних застіль.

Діана Зіброва з Андрієм Іщенком

Зрив заручин після майже 10 років разом: чому Діана Зіброва пішла від бізнесмена

Ще 2024 року Діана натякала, що її стосунки вийшли на інший рівень. Зокрема, розповідала, що вони з Андрієм то живуть окремо, то разом із її батьками, а кожен період має свої труднощі. Тоді ж донька артиста зазначала, що вони поки не планують дітей, хоча про весілля ще говорили.

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Згодом стало зрозуміло, що ці зміни могли бути першими сигналами серйозної кризи у парі. Бо кілька тижнів тому Павло Зібров у коментарі «Наодинці з Гламуром» підтвердив, що Діана більше не перебуває у стосунках із чоловіком, за якого мала вийти заміж.

Діана Зіброва з Андрієм Іщенком

Коли саме пара остаточно розійшлася, невідомо. Однак артист переконаний, що це рішення виявилося правильним для його доньки. Зібров розкрив і причину розриву. За його словами, Андрій висунув Діані вимоги, які вона категорично не змогла прийняти.

«Він розтворився та полетів кудись. Ну, десь він пропав. Його немає. Діана у нас вільна, молода, красива. На 25 кілограм схудла. Кавалер зник — і вона стала просто модель. Там були певні вимоги від кавалера, неприйнятні для неї. Таке пробачати не можна. Я не буду розказувати, які вимоги, але це досить серйозне. Наприклад, прізвище треба поміняти. Пережили і пішли далі», — поділився співак.

Діана Зіброва з Андрієм Іщенком

Як живе Діана Зіброва зараз

Після розриву Діана продовжує жити та працювати в Україні. Вона залишається правою рукою свого батька, займаючись організацією концертів, фотосесій, знімань та комунікацією із журналістами.

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Останнім часом донька артиста також прикувала увагу кардинальним схудненням. Ще від минулого року їй вдалося позбутися близько 25 кілограмів. Діана пояснила, що спочатку втратила вагу через сильний стрес, а потім свідомо закріпила результат завдяки правильному харчуванню, фізичній активності, плаванню, пілатесу, масажам і контрастному душу.

Діана Зіброва до та після схуднення

При цьому вона неодноразово наголошувала, що любила себе у будь-якій вазі, а головним пріоритетом для неї завжди залишалися здоров’я та гарне самопочуття.

Своєю чергою Павло Зібров переконаний, що непросте розставання зрештою стало для його доньки початком нового етапу життя. Нині Діана у статусі холостячки ще більше занурилася у роботу та розвиток, залишаючи особисте життя поза публічністю.

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