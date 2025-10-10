ТСН у соціальних мережах

Відома 21-річна британська акторка вперше показала свою названу доньку

Акторка з «Дивних див» розчулила Мережу сімейними кадрами з чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Міллі Боббі Браун з чоловіком

Міллі Боббі Браун з чоловіком / © Associated Press

Британська акторка та зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун вперше показала фото донечки, яку цього літа всиновила разом із чоловіком, сином легендарного музиканта Джона Бож Джові — Джейком Бон Джові.

На опублікованій в Instagram світлині 21-річна знаменитість тримає немовля на руках, ніжно дивлячись на нього. Дівчинка одягнена в комбінезон з Мінні Маус, а обличчя дитини подружжя вирішило приховати. Поруч із ними позує Джейк, який обіймає кохану.

Міллі Боббі Браун з коханим і донькою / © instagram.com/milliebobbybrown

Міллі Боббі Браун з коханим і донькою / © instagram.com/milliebobbybrown

На інших кадрах Міллі показала осінні миті з друзями та сім’єю. На фото зірка продемонструвала прогулянку біля тематичної інсталяції з гарбузами, вечірку з друзями, виступ разом з обранцем на концерті та знімальний майданчик нового проєкту.

Міллі Боббі Браун / © instagram.com/milliebobbybrown

Міллі Боббі Браун / © instagram.com/milliebobbybrown

Міллі Боббі Браун з чоловіком / © instagram.com/milliebobbybrown

Міллі Боббі Браун з чоловіком / © instagram.com/milliebobbybrown

У серпні пара оголосила, що стала названими батьками для маленької дівчинки. Влітку подружжя заявило, що бажало б обмежитися від публічності в цьому питанні та дати час малечі й собі для адаптації. Зірковий дідусь Джон Бон Джові також прокоментував появу онучки.

«Це чудово. Я хочу бачити такі світлини щодня. Я вже став тим самим надокучливим дідусем…» — жартівливо зізнався артист у нещодавньому подкасті.

Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше розповіла, як її названий син Вадим дізнався, що він усиновлений. Зірка пригадала зворушливий момент, коли хлопчик сам поставив їй запитання, від якого вона розгубилася.

