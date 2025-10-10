Відома 21-річна британська акторка вперше показала свою названу доньку

Міллі Боббі Браун з чоловіком / © Associated Press

Британська акторка та зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун вперше показала фото донечки, яку цього літа всиновила разом із чоловіком, сином легендарного музиканта Джона Бож Джові — Джейком Бон Джові.

На опублікованій в Instagram світлині 21-річна знаменитість тримає немовля на руках, ніжно дивлячись на нього. Дівчинка одягнена в комбінезон з Мінні Маус, а обличчя дитини подружжя вирішило приховати. Поруч із ними позує Джейк, який обіймає кохану.

Міллі Боббі Браун з коханим і донькою / © instagram.com/milliebobbybrown

На інших кадрах Міллі показала осінні миті з друзями та сім’єю. На фото зірка продемонструвала прогулянку біля тематичної інсталяції з гарбузами, вечірку з друзями, виступ разом з обранцем на концерті та знімальний майданчик нового проєкту.

Міллі Боббі Браун / © instagram.com/milliebobbybrown

Міллі Боббі Браун з чоловіком / © instagram.com/milliebobbybrown

У серпні пара оголосила, що стала названими батьками для маленької дівчинки. Влітку подружжя заявило, що бажало б обмежитися від публічності в цьому питанні та дати час малечі й собі для адаптації. Зірковий дідусь Джон Бон Джові також прокоментував появу онучки.

«Це чудово. Я хочу бачити такі світлини щодня. Я вже став тим самим надокучливим дідусем…» — жартівливо зізнався артист у нещодавньому подкасті.

