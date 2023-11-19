Відома 47-річна українська співачка шокувала, чому не хоче мати дітей

Зірка 2000-х, українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, пояснила, чому не хоче ставати матір'ю.

Артистка, яка раніше поділилася, що стало причиною її зникнення зі сцени на 10 років, також прокоментувала, як до її рішення не мати дітей поставився її коханий.

За словами Lama, вона ніколи не відчувала в собі потреби народити нащадків:

"Є від природи мами – все їхнє життя в материнстві. В моєму творчому житті у мене не було потреби такої. Я ніколи не відчувала потреби, що мені була потрібна дитина. Це було в 20 років, потім в 23 хтось каже: "Чому в тебе дітей нема?". Я думаю: "А реально, треба ж діти, у всіх є діти". А потім: "Та ні, я не хочу дітей. Чому я маю когось слухати? Це ж їхнє життя, їхній вибір". І так спливали роки і мене ніколи не тягнуло", - сказала співачка для YouTube-проєкту Rostyslove Production.

Співачка Lama

Lama зазначила, що так само її коханий, з яким вона вже сім років разом, філософськи до цього ставиться і не вимагає від неї дітей:

"І так само мій теперішній чоловік, він є так само духовно продвинутий в цій історії. Нам достатньо собаки. Це ж відповідальність. Я розумію, що я творча людина. Мене вистачає, чесно кажучи, зараз на себе, на сім'ю, і на собаку. Я не знаю, чи зможу писати пісні, чи зможу керувати проєктом. Бо це вже є дитина і треба повністю жити цим життям", - пояснила Lama.

Співачка Lama

Зізналася артистка і в тому, що вона – єдина дитина в родині. А також зірка додала, що її батьки теж спокійно ставляться до її вибору не мати дітей:

"Братів і сестер у мене немає, я – егоїстка. Батьки не розчаровані (що вона не хоче дітей - прим.ред.), бо вони артисти, вони постійно на гастролях, це ще добре, що взагалі я з'явилася у них на світ. Могло й мене не бути. Мене виховувала бабуся взагалі", - поділилася Lama.

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