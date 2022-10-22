Відома акторка Альона Алимова вперше розповіла про брата у російському полоні

Українська акторка Альона Алимова поділилася із шанувальниками власною драмою - її брат опинився у російському полоні напочатку повномасштабної війни.

Зірка серіалу "Коли ми вдома" поділилася спільною світлиною з братом Олексієм та розповіла його історію.

"На фото я і мій брат. Фото зроблено в 2021 році перед Пасхою. Льоша приїхав до Києва з Маріуполя проходити навчання на поліцейського. Сьогодні 225 день його полону, наших сподівань та молитв. Зовсім нещодавно з ним дозволили переписку, я раділа крізь сльози", - розповіла акторка.

Альона Алимова з братом / Фото: instagram.com/alymova_alyona

Як поділилася Альона, до повномасштабної війни в Україні Олексій встиг відпрацювати у Нацполіції лише п'ять місяців. У березні під час евакуації громадянських з Маріуполя брат акторки разом із побратимами втрапив у полон. Алимова попросила усіх її шанувальників допомогти їй повернути рідну людину додому.

"Поїхавши 10 березня на евакуацію мирного населення Маріуполя, він потрапив у полон. І вже 7 місяців перебуває там. Жодна організація не дає відповіді. Я хочу попросити всіх зробити максимальний репост, щоб начальство та відповідні органи звернули увагу. Ті, хто бережуть наш спокій, повинні перебувати вдома і нести службу", - написала акторка.

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