Відома акторка Анна Сагайдачна вдруге стала мамою й показала фото з пологового

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна народила.

Поповнення у родині сталося 12 грудня. Про це Анна сповістила у своєму Instagram. Щоправда, зробила вона це завуальовано. Зокрема, показала фото, де вона позує спиною, а навпроти неї сидить її старший син. Примітно, що хлопчик уважно розглядає у неї на руках братика чи сестричку. До того ж Сагайдачна додала геомітку про те, що зараз вона у міському пологовому.

На руках у акторки також видніється чималий букет квітів. Ймовірно, саме так зірку привітав її загадковий обранець, ім'я якого вона ретельно приховує.

Анна Сагайдачна народила / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

До слова, сьогодні, 13 грудня, знаменитість підтвердила народження дитини, стать якої не розкриває, у своєму дописі зі словами: "Ми так довго чекали на тебе...".

Анна Сагайдачна народила / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Зазначимо, про вагітність Анна Сагайдачна повідомила фанам вже на пізніх термінах. Така звістка неабияк спантеличила юзерів, адже 2023 року акторка розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Євгеном Третяком.

Щоправда, незадовго після розриву уважні підписники Анни помітили у неї на безіменному пальці нову обручку. А згодом сама знаменитість все ж привідкрила завісу особистого життя й зізналася, що має коханого. За словами артистки, новий обранець немедійний і не є причетним до шоубізнесу. Водночас Сагайдачна додала, що для чоловіка ця дитина є першою й разом з ним вони планували партнерські пологи.

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