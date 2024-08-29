Відома акторка назвала причини, чому українці після початку війни спілкуються російською

Мовне питання в країні викликає чимало дискусій.
Українська акторка Ірма Вітовська назвала причини, чому українці після початку повномасштабної війни все одно продовжують спілкуватися російською.
Мовне питання в країні нині актуальне як ніколи. Після початку повномасштабного вторгнення РФ чимало українців перейшли на українську та відмовилися від російської, однак це зробили не всі. Ірма Вітовська говорить, що такі є і в її оточенні. За словами акторки, знайомі є дійсно щирими патріотами, однак від російської їм відмовитися складно. Ірма Вітовська говорить, що їхніми основними аргументами є те, що тяжко перейти на іншу мову, а цей шлях має бути тривалим.
"Я знаю дуже багато українців, які спілкуються в побуті російською. У них українська ідея, українська позиція, але от подолати цю звичку…вони знаходять аргументи, чому її не треба долати. Аргументи, що мова - не головне, що так звикли або чому ми маємо віддавати їм цю мову. Мова – це не головне. Шлях до переходу на українську має бути довшим", - розповіла акторка на YouTube-каналі "Жовті кеди".
Сама ж Ірма Вітовська дотримується іншої думки. Артистка переконана, що здебільшого перейти на українську заважає лінь і не бажання докласти зусиль і попрацювати над собою.
"Я знаю, що 70% з цього - це стосується особистої ліні. Що таке змінювати свій звичний режим – це праця над собою, докладати зусиль. Я думаю, що насправді за тим всім стоїть просто небажання змінюватися і робити зусилля", - припустила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Ірма Вітовська розкритикувала ідею перемир'я з Росією. Артистка навела аргументи, чому проти цього.
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