Відома акторка назвала причини, чому українці після початку війни спілкуються російською

Українська акторка Ірма Вітовська назвала причини, чому українці після початку повномасштабної війни все одно продовжують спілкуватися російською.

Мовне питання в країні нині актуальне як ніколи. Після початку повномасштабного вторгнення РФ чимало українців перейшли на українську та відмовилися від російської, однак це зробили не всі. Ірма Вітовська говорить, що такі є і в її оточенні. За словами акторки, знайомі є дійсно щирими патріотами, однак від російської їм відмовитися складно. Ірма Вітовська говорить, що їхніми основними аргументами є те, що тяжко перейти на іншу мову, а цей шлях має бути тривалим.

"Я знаю дуже багато українців, які спілкуються в побуті російською. У них українська ідея, українська позиція, але от подолати цю звичку…вони знаходять аргументи, чому її не треба долати. Аргументи, що мова - не головне, що так звикли або чому ми маємо віддавати їм цю мову. Мова – це не головне. Шлях до переходу на українську має бути довшим", - розповіла акторка на YouTube-каналі "Жовті кеди".

Ірма Вітовська / Фото: facebook.com/irmcya

Сама ж Ірма Вітовська дотримується іншої думки. Артистка переконана, що здебільшого перейти на українську заважає лінь і не бажання докласти зусиль і попрацювати над собою.

"Я знаю, що 70% з цього - це стосується особистої ліні. Що таке змінювати свій звичний режим – це праця над собою, докладати зусиль. Я думаю, що насправді за тим всім стоїть просто небажання змінюватися і робити зусилля", - припустила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірма Вітовська розкритикувала ідею перемир'я з Росією. Артистка навела аргументи, чому проти цього.

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