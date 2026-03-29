Відома акторка оголосила про розлучення з чоловіком-іноземцем після 5 років шлюбу

Вікторія Маремуха з ексчоловіком Луї Беллє / © instagram.com/vicky_mare

Реклама

Українська акторка та модель Вікторія Маремуха оголосила про розірвання шлюбу з французьким бізнесменом Луї Беллє після майже п’яти років спільного життя.

Новину Вікторія опублікувала у своєму Instagram, додавши серію їхніх сімейних знімків. У дописі акторка також зазначила, що разом пара провела цілих десять років та така любов встигла багато чому навчити їх. Маремуха підкреслила, що рішення про розрив спільне та прийняте свідомими дорослими людьми, які поважають одне одного.

«Прийшов час поділитися з вами. Ми з Луї офіційно розлучилися — як дві дорослі людини, які поважають одне одного», — написала Вікторія.

Реклама

Вона подякувала партнеру за спільні роки та всі пережиті моменти, включно з труднощами, і зазначила, що їхнє кохання просто змінило форму. Також Маремуха виразила вдячність Луї за свободу та сина, підкресливши, що вони залишаються батьками, які виховують дитину разом.

«Дякую тобі за цих десять неймовірних років. Наше кохання не зникло — воно закарбувалося в усмішці нашого сина. Ми багато пережили і багато навчилися одне в одного.

Ми більше не подружжя. Але ми — батьки, які виховують особистість. І це зв’язок, який не закінчується», — додала акторка.

Варто зазначити, Вікторія Маремуха та Луї Беллє офіційно одружилися у червні 2021 року, а вже у вересні 2022-го у пари з’явився первісток Лука. Від самого початку вони не приховували, що дотримуються вільних стосунків — обоє могли мати симпатії на стороні, але завжди залишалися чесними одне з одним. Саме це правило раніше допомагало їм долати труднощі та зберігати повагу в шлюбі.

