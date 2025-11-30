Відома акторка пояснила, через що Безрук залишилася в РФ і чому її чоловік-росіянин тут ні до чого

Галина Безрук та Наталія Корецька

Відома українська акторка Наталія Корецька пояснила, через що її ексколега Галина Безрук під час війни в Україні залишилась в РФ та чому чоловік-росіянин зрадниці тут ні до чого.

Артистки були знайомими. Вони спілкувалися та знімались разом. Наталія Корецька в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що саме робота в Україні звела Галину Безрук з її чоловіком-росіянином Артемом Алексєєвим. Вони грали закохану пару, а потім почали зустрічатися й у реальному житті. Наталія Корецька пригадує, що на початку повномасштабної війни Алексєєв надсилав повідомлення, в яких закликав "триматися". Та на цьому вся підтримка закінчилась.

"Ми знали і її, і її чоловіка, російського актора Артема Алексєєва – разом працювали. Вони познайомилися в Україні, грали в одному проєкті головні ролі закоханої пари, а потім закохалися в реальному житті. Мені здається, що навіть на самому початку Артем писав моєму чоловіку щось на кшталт "тримайтеся", але не більше того", - ділиться акторка.

Галина Безрук та Артем Алексєєв / © instagram.com/galina_bezruk

Наталія Корецька припускає, що Галина Безрук залишилась в РФ під час війни не через чоловіка-росіянина. За словами акторки, вони вже розлучились. Корецька припускає, що Безрук зробила такий вибір за власними переконаннями.

"З чоловіком вона вже розлучилася, вони не живуть разом. Що ж до її позиції – кожна людина робить свій вибір. Іноді люди обирають те, де їм тепліше… Вона просто зробила такий вибір", - зазначає акторка.

Нагадаємо, серед зрадників опинилась й уроджена Київщини Таїсія Повалій. Виконавиця не лише залишалась в Росії, але й підіграє пропаганді та поширює фейки про Україну. Нещодавно колишні друзі скандальної співачки жорстко рознесли її поведінку.