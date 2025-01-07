Відома акторка пройшлася по колезі з РФ, який брехав їй про підтримку України: "Загребли в поліцію"

Українська акторка Наталія Бабенко висловилася про реакцію її колишніх російських колег на війну в Україні.

За словами артистки, всі зв'язки з росіянами вона вже давно розірвала. Тим не менш, зараз гнівно пригадує один цинічний випадок. Зокрема, як на початку повномасштабного вторгнення один популярний російський актор, ім'я якого не розкрила, звернувся до неї із вибаченнями. Згодом за чутками, каже Бабенко, його намагалися ув'язнити. Врешті, з часом росіянин таки перевзувся й став на бік кривавої влади.

"Якщо говорити про реакцію знайомих російських акторів на повномасштабне вторгнення, то мені написав звідти лише один колега. Мовляв, вибач. Потім він ще оті чорні квадратики в соцмережі виставляв. Хтось казав, що його за це загребли в поліцію. Не знаю, наскільки це правда, але минув час і він вже виступав на їхньому головному пропагандистському телеканалі – співав оди владі. Зламали? Залякали? Не знаю", - поділилася знаменитість в інтерв'ю oboz.ua.

Наталія Бабенко / Фото: instagram.com/natalibabenko

Тож після цієї цинічної ситуації Наталія усвідомила, що жодних шансів росіянам не потрібно давати. А тим паче вірити їхнім словам. Бо вони все одно згодом почнуть грати під дудку пропаганди за криваві рублі.

"Просто для себе зрозуміла, що всі вони перебіжчики. Під кого треба, завжди прогнуться. З того часу вони мені не цікаві. Найважливіше, щоб від нас нарешті відчепилися. Це найголовніше", - підсумувала Бабенко.

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