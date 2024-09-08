Відома акторка розкрила, як в 73 роки перейшла на українську мову: "Російською не розмовлятиму"

Артистка все життя розмовляла російською, але після повномасштабної війни відмовилася від цієї мови.

Відома українська акторка Тетяна Шеліга, яка нещодавно пригадала співпрацю з росіянкою Аллою Пугачовою, розповіла, як в 73 роки перейшла на українську мову.

Знаменитість народилася в російськомовній родині, у школі української викладали мало. Згодом акторка навчалася в Москві та працювала в російських театрах. Тож, все своє життя Тетяна Шеліга була оточена російською мовою, тож неї і спілкувалася. Однак після початку повномасштабної війни артистка свою думку змінила. Знаменитість відмовилася від російською мови.

Тетяна Шеліга

"Російською я не розмовлятиму! Для мене не існує її більше. Хоча народилася в російськомовній родині, навчалася у школі, де викладали всі предмети російською, українська мова там була лише від п'ятого класу. Вступати поїхала до Москви. Служила у двох російських театрах – 23 роки у Севастополі, а потім – 15 років у Театрі імені Лесі Українки в Києві. Виходить, все життя працювала на російську культуру. До 73 років розмовляла їхньою мовою. Тепер – нізащо", - розповіла артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

Нині Тетяна Шеліга говорить українською як і в професійному, так і в повсякденному житті. Акторка все більше вивчає мову, а раптом якогось слова не згадає, то попросить про допомогу в перекладі або ж скористається словником.

Тетяна Шеліга / Фото: facebook.com/profile.php?id=100009028690160

"Зараз я і в повсякденному житті спілкуюся лише українською. Не боюся помилятися. Коли на якійсь творчій зустрічі не можу правильно перекласти слово, мені підказують із глядацької зали. Навіть якщо збираємося з друзями десь у ресторанчику і хтось переходить на російську, відповідаю українською", - поділилася артистка.

Нагадаємо, раніше художниця Євгенія Гапчинська розповідала, як відмовилася від російської мови та перейшла на українську. Знаменитість зізналась, як їй в цьому допоміг співак Володимир Дантес.

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