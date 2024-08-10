Відома акторка розкритикувала ідею перемир'я з Росією і навела аргументи проти цього

Українська акторка Ірма Вітовська різко висловилася про ідею мирних переговорів з Росією і пояснила, чому вона проти припинення війни на умовах росіян.

Зокрема, нещодавно відбувся гучний скандал, де чимало блогерів після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит", закликали до перемир'я, серед них був і Олександр Волошин. Ірма Вітовська зізнається, що для неї це доволі складне питання щодо мирних переговорів з Росією. Утім, акторка переконана, РФ не перемир'ї не зупиниться.

Ірма Вітовська / Фото: скриншот з відео

"Я щось сумніваюся, що путіну це потрібно. А що тоді він виграв? Тобто ми переходимо на те, що було до 2022 року, російська мова і так тут Конституцією захищена, як і будь-яка мова нацменшин. А що це було тоді?" – розповіла артистка на YouTube-каналі "Межа".

Знаменитість навела свої аргументи, чому вона проти перемир'я з РФ. Ірма Вітовська говорить, що ворог має відповідати за всі злочини, скоєні на українських землях: зруйновані міста, знищені будинки, вбиті невинні люди та скалічені життя. Акторка говорить, що Росії не можна цього пробачати.

Ірма Вітовська / Фото: скриншот з відео

"Куди ділися наші люди, наші міста? Де ж тоді репарації? Що це було? Куди вбили стільки людей, стільки дітей, якщо ми йдемо на ці умови? Що це тоді було? Хто за це буде відповідати? Хто поверне людям житло? Хто поверне безвісти зниклих під завалами?" – висловилася Вітовська.

Нагадаємо, тим часом шоумен Гарік Корогодський різко висловився про відомих чоловіків, які мають змогу виїжджати за кордон і хизуються цим. Він пояснив, чому для нього неприпустима така поведінка.

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