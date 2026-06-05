Відома акторка рознесла сучасне українське кіно і пояснила, що з ним не так: "Сумно за те, що бачу"

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

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Зірка серіалу «Тиха Нава», акторка Анастасія Пустовіт жорстко рознесла сучасне українське кіно.

Артистка в інтерв’ю Маші Єфросиніній відверто зізналась, що їй не подобається кінопродукт, який зараз створюють. За словами знаменитості, немає культурного запиту та загальної відповідальності. Акторка говорить, що не вистачає розуміння того, яким має бути кіно, якого рівня, як мають грати на екранах і загалом якості.

«Це дуже болісна тема. Мені не подобається той продукт, який ми зараз робимо. Не подобається відсутністю загальної відповідальності: від виробників до виконавців. Ми не формуємо культурний запит: яке ми хочемо бачити кіно в Україні, якого рівня, як актори мають працювати», — говорить артистка.

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Анастасія Пустовіт переконана, що в умовах війни особливо має створюватися якісний продукт. До України зараз неабияк прикута увага. Тож треба робити все можливе, аби на гідному рівні презентувати український продукт.

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

«Чотири роки великої війни. Ми — культурний класт цієї країни, на нас лежить відповідальність. Якщо ти в культурі, а не на фронті, то будь добрий, роби все можливе, щоб за це не було соромно, щоб це можна було повезти за кордон, щоб це була м’яка пропаганда. До нас прикута увага. Те, як ми будемо говорити про нашу війну, зараз дуже важливо», — говорить артистка.

Анастасія Пустовіт додала, що не вистачає сміливості у кіно та сенсів. За словами артистки, зараз ринок заповнений розважальними комедіями. Проте, на думку акторки, цього замало.

«Мені сумно за те, що я бачу поки що виходить на великих екранах. Поки це розважальні кінокомедії. А ми не можемо просто на цьому зупинитися. Ми в театрі намагаємося це змінити», — зазначила артистка.

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Нагадаємо, нещодавно Анастасія Пустовіт вперше показала нареченого-військового. Артистка перебуває в стосунках вже п’ять років і весь цей час приховувала коханого.

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