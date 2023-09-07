Відома акторка Щурук поділилася, як за кордоном працювала у будинку для літніх: "Міняла підгузки"

Артистка через війну виїхала до Великої Британії та працювала на різних роботах.

Відома українська акторка Таїсія Щурук, яка прославилася ролями у молодіжних серіалах, розповіла про своє життя за кордоном, куди вона виїхала через повномасштабну війну.

Артистка евакуювалася до Великої Британії. Утім, там треба чимало коштів для комфортного життя. Як говорить сама Таїсія, орієнтовно на місяць потрібно мати 3 тисячі фунтів. Таких коштів акторка не мала, тож аби не сидіти без діла, вона пішла працювати.

Загалом, Щурук змінила чимало робіт. Вона організовувала акторські майстер-класи для дітей, працювала у будинку для літніх людей та у ресторанах.

Таїсія Щурук / Фото: instagram.com/taykaos

"Я знайшла собі агента, ходила на майстер-класи. Я знайшла роботу, що спочатку я викладала британським діткам акторську майстерність. Потім пішла працювати в будинок для літніх людей: міняла підгузки, годувала їх, розносила чайочки, спілкувалася", - розповіла акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Щурук говорить, що в неї не було особливо вибору, куди йти працювати, адже всюди був потрібен досвід, якого вона не мала. Тож знаменитість не цуралася жодної роботи. До речі, про свою професію артистка також не забувала. Таїсія ходила на різні проби у кіно та до театру.

Таїсія Щурук / Фото: instagram.com/taykaos

"У мене немає жодного досвіду в тому, щоб працювати на інших роботах. У мене вибір був невеликий, куди мені піти, бо там всюди треба досвід... Складно знайти роботу взагалі... Я записувала проби на Netflix, записувала проби на Apple TV, ми ходили до національного театру, розповідали монологи", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно тренери "Голосу країни-13" пригадали свої перші роботи. Зокрема, Надя Дорофєєва розповіла, як роздавала на вулицях листівки, а Юлія Саніна – співала в пабах.

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