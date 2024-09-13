Відома акторка шокувала, як окупанти зруйнували дім її бабусі на Херсонщині: "Вигорають цілі вулиці"

Вже 16 вересня о 14:00 на 1+1 Україна відбудеться прем'єра нового серіалу "Учениця Мольфара".

Головну роль зіграла акторка Олена Михайличенко. За сюжетом Христина, учениця Мольфара, втративши дім на окупованій території, перебирається на захід країни, де знаходить прихисток, а також відкриває власний дар. Як і її героїня, Олена родом з Херсонщини і також знає, що таке втрата дому.

В інтерв'ю для сайту 1+1 акторка розповіла про рідну Херсонщину та рідних у тимчасовій окупації. Олена зізналася, що їй вдається підтримувати зв'язок із близькими та друзями там. За словами артистки, її близькі намагаються виживати, попри жахливі умови, до яких примушує окупаційна влада.

"Вони тримаються та чекають на наших військових. Розповідають, що там постійно лунають вибухи, дуже страшно, але вони все одно тримаються. Навіть зараз, коли їх змушують змінювати українські паспорти на російські, але вони цього не роблять, хоча й через це не можуть купити ні ліки, ні деякі речі", - розповіла акторка.

Серіал "Учениця Мольфара"

Ба більше, російські окупанти зруйнували будинок бабусі акторки. Втім, навіть після такого горя родина вірить у майбутнє повернення територій під контроль України й відновлення власного житла.

"Територія, де жила моя бабуся, зараз так само знаходиться в окупації, її постійно обстрілюють, вигорають цілі вулиці. Сусіди розповідали, що ледь врятували бабусин дім від пожежі, але він зруйнований. Я дуже сподіваюся, що в нас все ж буде можливість повернутися додому, кожного дня думаю про це і дуже хочеться туди", - поділилась Олена.

Не пропустіть прем'єру серіалу "Учениця Мольфара" вже цього понеділка, 16 вересня, о 14:00 на "1+1 Україна".

Читайте також: