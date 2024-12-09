Відома акторка шокувала, як проходила кастинг до "ВІА Гри": "Запитали, чи не хочу піти до сауни"

Відома українська акторка Олена Лавренюк, яка здобула популярність завдяки ролі у фільмі "DZIDZIO: Контрабас", розповіла, як свого часу проходила кастинг до музичного колективу "ВІА Гра".

Артистка в інтерв'ю Oboz.ua пригадує, що тоді в колектив саме шукали третю вокалістку. Менеджмент "ВІА Гри" запримітив Лавренюк, коли приїхав до Львова та поселився в готелі її мами. Вони звернули увагу на світлини Олени і показали їх Костянтину Меладзе. Врешті, Лавренюк запросили на кастинг до Києва.

Олена Лавренюк / Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

"Річ у тім, що моя мама – власниця невеликого готелю та ресторану біля Львова. І туди часто селили артистичні колективи. А мама, оскільки дуже мною пишалася, розвішувала всюди мої фотографії. І мене побачив один з менеджерів "ВІА Гри". Вони саме шукали в гурт третю вокалістку, це було, як мені зараз згадується, після того, як вийшла пісня "Попытка номер пять". Цей менеджер взяв мої світлини, показав Костянтину Меладзе. І мене запросили на кастинг до Києва", - пригадує артистка.

Врешті, Олена погодилася та приїхала до Києва. Кастинг, за словами акторки, відбувся в авто, де в неї запитували, чи вміє вона танцювати та співати. Того ж дня ввечері Лавренюк мала повертатися з Києва до Львова, однак менеджер почав натякати, що треба залишитися, і запропонував сходити до сауни. Врешті, акторка відмовилася від пропозиції. На цьому кастинг і завершився.

Олена Лавренюк / Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

"Я приїхала. Зустріч чомусь відбувалася в машині. Мене запитали, чи вмію танцювати та співати. Відповіла, що так. Потім ще були запитання про те, де навчаюся. І все. Ввечері в мене був потяг назад додому. Але менеджер натякнув, що мені треба залишитись. І запитав – завуальовано, однак все було зрозуміло: чи не хочу я піти з ними до сауни? Я категорично відмовилася і помчала на вокзал", - зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно про свій негативний досвід, що пов'язаний з "ВІА Грою", розповіла колишня вокалістка гурту Олена Вінницька. Артистка пригадала, як продюсер Костянтин Меладзе помстився їй за вихід із колективу.

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