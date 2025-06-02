Відома акторка шокувала заявою, як через відмову в сексі Білоус звільнив її з Молодого театру

Катерина Вишнева / © instagram.com/viviwenka

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Відома українська акторка Катерина Вишнева, яка раніше розповіла про свою страшну недугу, шокувала заявою, як скандальний режисер Андрій Білоус звільнив її з Молодого театру через відмову займатися з ним інтимом.

Білоус свого часу був художнім керівником артистки. В інтерв'ю Аліні Доротюк знаменитість говорить, що працювалося з ним нелегко. Зокрема, він налаштовував працівників одне проти одного. Акторка пригадала, що Білоус навіть кликав її до себе із натяками, аби та "стукала" на колег. Катерина Вишнева говорить, що режисер був неабияк розумним і поступово затягував у тенета. Згодом із листування акторка зрозуміла, що Андрій Білоус проявляє до неї не лише робочий інтерес. Однак зачепитися до чогось конкретного артистка не могла.

"Я була звільнена через те, що не дала. Не так відкрито там все робиться. Людина – не дурник. Він підкований. Людина це робить поступово. Коли тебе вже душить пітон, а ти не розумієш, як це сталося. Я на той момент була не дівчинка, мені було близько 30. Він викликав мене на килим та казав, чи не хочу я про когось щось розповісти, тобто на когось настукати. Він одне на одного наштовхує людей. Я довго не могла в'їхати, що від мене хочуть. Потім, коли почалися ось ці листування, які вийшли трішки за межу, я зрозуміла, що щось тут не те. Це так грамотно вибудовувалося, що ти відчуваєш підкат, але зачепитися нема за що", - пригадала знаменитість.

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Андрій Білоус

Пізніше з Вишневою стався неприємний інцидент. Акторка говорить, що режисер тоді зробив новий кабінет та покликав її до себе, нібито похвалитися ремонтом. Врешті, Білоус, за словами Вишневої, почав робити натяки на секс із ним. Акторка тоді напрямку в нього про це запитала, на що від почав відмахуватися, мовляв, нічого такого не було, швидко спровадив її з кабінету та видалив листування з нею.

"У мене був випадок, коли він побудував новий кабінет. Мене викликають до кабінету, кажуть подивися, який він гарний. Він каже: "Хочеш подивитися на кімнатку, там є гарний диван!". Я віджартувалася. Він каже: "І килим хороший, не переживай, він якісний. Від килима на колінках сліди не залишаються. Можеш випробувати". Я запитала, чи ви мені пропонуєте зайнятися сексом у вас на килимі? Він сказав, що такого не говорив, і швидко мене спровадив. Через 20 хвилин все наше листування було видалене", - поділилася артистка.

Катерина Вишнева / © instagram.com/viviwenka

Після цього інциденту Катерина зіштовхнулася зі скасуванням. Акторці не давали грати у виставах та попросили написати заяву, аби вона отримувала разові виплати замість перебування на ставці. Врешті, артистка не витримала та пішла до Білоуса з'ясовувати, в чому річ. Однак замість пояснень акторка лиш почула, що в Молодому театрі для неї більше немає роботи.

"Потім мене почали кенселити, знімати з вистав. Я йду до нього поговорити, що відбувається. У нього немає часу, він не може зі мною поговорити. Потім мені кажуть, що Андрій Федорович попросив мене написати заяву зі ставки на разові. Я йду до нього. А я вже тоді з Олегом зустрічалася. Він сказав: "Для тебе в нашому театрі більше немає роботи, у нас є гарніші, талановитіші". А він тобі: "А що тобі сумувати, тебе є кому втішити". Образився, що йому я не дала, а роман із Москаленком закрутила", - здивувала артистка.

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Секс-скандал довкола Андрія Білоуса – що відомо

Скандал довкола режисера розгорівся у січні цього року. Колишня студентка Білоуса опублікувала анонімне відео, де звинуватила його в домаганнях. Дівчину підтримала низка театральних діячів, серед яких і колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова.

Пізніше того ж місяця 46 працівників Молодого театру написали заяву до Київської міської адміністрації з проханням усунути режисера з посади художнього керівника.

Андрій Білоус

Згодом Андрія Білоуса таки відсторонили від виконання робочих обов'язків, щоправда, через місяць він повернувся на посаду. Також поліції відкрила проти режисера кримінальне провадження за статтею 153 ККУ.

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Врешті, під будівлею КМДА влаштовували мітинги, аби Білоуса звільнили з Молодого театру. Протестувальники навіть створювали відповідну петицію. Нещодавно ж режисер повідомив, що звільнився з Молодого театру і нібито добровільно подав заяву. Також Білоус заперечує всі звинувачення проти нього.