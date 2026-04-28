Відома акторка виступила з гучною заявою про стандарти краси: "Повальна хвиля оземпікових жінок"

Анастасія Пустовіт

Українське кіно під час війни, стандарти краси та «оземпікові жінки» — акторка Анастасія Пустовіт різко висловилась про нереалістичні образи героїнь на екрані.

Вона переконана: індустрія досі тримається за відшліфовані, майже глянцеві портрети жінок. І це відбувається паралельно з реальністю, де життя змінилося кардинально. Акторка говорить про втому, тривожність і фізичні трансформації, які переживають українки. Але в кадрі цього майже немає. Через це виникає відчуття штучності. І глядач усе частіше не впізнає себе в цих історіях.

«Ми бачимо цю повальну хвилю оземпікових жінок і знову повертається ця нездорова, дивна худоба», — зазначила вона в інтерв’ю «Суспільному».

Водночас Пустовіт не заперечує: робота з тілом — частина професії. За її словами, зміни заради ролі можуть бути виправданими, якщо йдеться про сильний матеріал і адекватні умови.

«Акторка, звісно, має слідкувати за своїм тілом, за своїм обличчям, бо це її інструмент. Звісно, цікава історія про схуднути або набрати заради ролі, тому що це змінює твоє тіло, його обриси, його можливості. Якщо це дійсно класний проект, якщо на це є час і можна нормально, адекватно це зробити, мені таке подобається», — пояснила акторка.

Вона наголошує: ключовий розрив — не у фізичній формі, а в правді. Війна змінює не лише внутрішній стан, а й зовнішність, і це природно. Проте екранні образи ніби існують окремо від цього досвіду — без недосипу, без тривог, без наслідків.

