Відома акторка з Маріуполя підтримала війну і знялася в пропагандистському серіалі в Росії

Відома російська акторка Ірина Горбачова, яка родом із Маріуполя, активно підіграє пропаганді.

Зокрема, вона знялася в одному із проєктів Росії, який був створений за підтримки прокремлівської організації "Рух перших". Це є пропагандистський серіал, який спрямований впливати на свідомість школярів 8-11 класів. У картині Ірина Горбачова зіграла вчительку, яка за допомогою "душевної розмови" допомагає новенькій старшокласниці вирішити проблему з булінгом. Історія закінчується "щасливим кінцем", де школярі усвідомлюють всю жахливість ситуації. На останніх кадрах діти сидять у сорочках із логотипом "Рух перших", який є таким собі аналогом піонерства за радянських часів.

Ірина Горбачова / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Сама ж Ірина Горбачова нічого погано не бачить в тому, що знімається в пропагандистських проєктах. Навпаки, вона вважає це чудовою ініціативою і тішиться створенням подібного контенту.

А от користувачі Мережі виявилися іншої думки. Ірині Горбачові дорікнули за підтримку пропаганди. Щоправда, у своєму фотоблогу акторка видаляє коментарі з критикою її діяльності: "Ви не припиняєте розчаровувати", "як це гидко", "на кого вона перетворилася…".

Зазначимо, від початку війни Ірина Горбачова утримувалася від публічних коментарів, лише писала, що "хоче миру", хоча й виїхала з Росії. Однак вже 2023 року вона змінила позицію, повернулася до РФ та заявила, що підтримує свою країну та обирає жити там. Того ж таки року вона розлучилася з українським співаком Антоном Савлєповим через різні позиції щодо війни. Як відомо, артист засудив вторгнення Росії до України.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Оксана Марченко засвітила на російському телебаченні. Скандальна ведуча теж працює на пропаганду.

Читайте також: