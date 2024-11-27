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Відома акторка з Маріуполя підтримала війну і знялася в пропагандистському серіалі в Росії

Відома акторка з Маріуполя підтримала війну і знялася в пропагандистському серіалі в Росії

Ірина Горбачова / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Артистка вихваляє російську владу.

Відома російська акторка Ірина Горбачова, яка родом із Маріуполя, активно підіграє пропаганді.

Зокрема, вона знялася в одному із проєктів Росії, який був створений за підтримки прокремлівської організації "Рух перших". Це є пропагандистський серіал, який спрямований впливати на свідомість школярів 8-11 класів. У картині Ірина Горбачова зіграла вчительку, яка за допомогою "душевної розмови" допомагає новенькій старшокласниці вирішити проблему з булінгом. Історія закінчується "щасливим кінцем", де школярі усвідомлюють всю жахливість ситуації. На останніх кадрах діти сидять у сорочках із логотипом "Рух перших", який є таким собі аналогом піонерства за радянських часів.

Ірина Горбачова / © instagram.com/irina_gorbacheva
Ірина Горбачова / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Сама ж Ірина Горбачова нічого погано не бачить в тому, що знімається в пропагандистських проєктах. Навпаки, вона вважає це чудовою ініціативою і тішиться створенням подібного контенту.

А от користувачі Мережі виявилися іншої думки. Ірині Горбачові дорікнули за підтримку пропаганди. Щоправда, у своєму фотоблогу акторка видаляє коментарі з критикою її діяльності: "Ви не припиняєте розчаровувати", "як це гидко", "на кого вона перетворилася…".

Зазначимо, від початку війни Ірина Горбачова утримувалася від публічних коментарів, лише писала, що "хоче миру", хоча й виїхала з Росії. Однак вже 2023 року вона змінила позицію, повернулася до РФ та заявила, що підтримує свою країну та обирає жити там. Того ж таки року вона розлучилася з українським співаком Антоном Савлєповим через різні позиції щодо війни. Як відомо, артист засудив вторгнення Росії до України.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / ©
Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Оксана Марченко засвітила на російському телебаченні. Скандальна ведуча теж працює на пропаганду.

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