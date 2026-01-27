Відома акторка з РФ показала свою допомогу Україні й зробила гучну заяву: "Не можу не думати про це"

Тетяна Лазарєва / © instagram.com/lazarevatut

Російська акторка Тетяна Лазарєва знову виступила на захист України та поділилася деталями своєї благодійної діяльності.

У своєму Instagram вона показала серію фото дітей, яким допомогла організувати відпочинок за кордоном на кошти, зібрані під час аукціону. Лазарєва зазначила, що не може залишатися осторонь проблем українців, які страждають через холод і відсутність електроенергії.

«Що конкретно я можу? Зовсім небагато. Але я буду вперто робити це „небагато“. Це хоч трохи виправдовує моє існування, все моє життя, весь мій шлях, і хоч трохи рятує від морального падіння у безмежну прірву, від думок у голові — хоч ненадовго. Подивіться на ці фотографії — ці 28 дітей провели у теплі та безпеці хоча б якийсь час завдяки нам з вами, завдяки грошам, які ми зібрали на недавньому аукціоні. Слава Україні», — зазначила у дописі Тетяна.

Допис Тетяни Лазарєвої / © instagram.com/lazarevatut

Акторка гостро засудила дії РФ, які регулярно нищать українську інфраструктуру. На тлі такої катастрофи зірка не стримувала емоцій і зазначила, що всі прибічники зла будуть «прокляті». А насамкінець, надаючи розголосу жахіттю, закликала підписників активно долучатися до фінансової допомоги постраждалим в Україні.

«Люди в Україні мерзнуть, а я весь час про це думаю. Я думаю про це кожного ранку, коли прокидаюся і щовечора перед сном. Не можу не думати про це. Моя уява занадто хороша, і я занадто чуйна, і мені дуже-дуже страшно за людей, які зараз, 2026 року, у ХХІ столітті, тут, у Європі, серед нас — тих, хто продовжує жити і радіти життю, — мерзнуть від пронизливого холоду, від розпачу і страху. Панове, ви звірі, ви будете прокляті своєю країною. Не розумію, як і що я можу зробити, щоб зупинити цей кошмар, цю війну, цих божевільних старців, які граються живими людьми, як іграшками», — поділилася роздумами акторка.

Нагадаємо, нещодавно російський шоумен Максим Галкін також став на захист України. Він показав фото з обмерзлого Києва й зробив важливу заяву-звернення до світу.