Відома акторка заговорила про стосунки з коханим на відстані і розсекретила дату майбутнього весілля

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька заговорила про стосунки з бойфрендом Олексієм та про майбутнє весілля.

Закохані будують стосунки на відстані. Річ у тім, що Петрожицька мешкає та працює в Україні, а її коханий – у Німеччині. Парочка намагається зустрічатися якомога частіше. Зокрема, вони разом подорожують, або ж акторка приїздить до Німеччини. Тим часом Олексій поки що до України через роботу за кордоном, де він перебуває вже протягом 10 років, приїхати не може.

Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Зараз ми бачимося рідко, тому що я тут, в Україні, а наречений - у Німеччині, там працює і живе. Але ми намагаємося зустрічатися не лише в Німеччині. Плануємо разом наші відпустки та подорожуємо. Востаннє були в Будапешті. Мені ближче доїхати туди, ніж до Німеччини. В Україну він повернутися поки що не може, бо там робота, відповідальність. Олексій вже 10 років там живе та має громадянство тієї країни", - розповіла акторка, пише novy.tv.

До речі, Олексій вже освідчився артистці. Утім, парочка не квапиться влаштовувати весілля. Як говорить Петрожицька, вони обов'язково це зроблять, але після перемоги України у війні, адже зараз, на думку знаменитості, це не на часі. Розповіла Дар'я й про те, яким хоче бачити своє весілля. До слова, від гучних святкувань акторка відмовляється. Особливий день Петрожицька хоче розділити лише з найближчими рідними та друзями.

Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Якщо перемога буде найближчим часом, то й весілля буде скоро. А наразі, на мою думку, це не на часі. Взагалі, хочу скромне святкування, мені не треба пишного весілля. До того ж у моєму житті один раз це вже було", - говорить артистка.

Зазначимо, про стосунки Дар'ї Петрожицької з Олексієм стало відомо у квітні 2021 року. Вже у жовтні минулого року артистка оголосила, що виходить заміж. Для акторки цей шлюб стане другим. Першим чоловіком Петрожицької був актор Олексій Петрожицький, з яким вона прожила разом від 2010 року до 2015-го.

Як Дар’я Петрожицька вчиться будувати стосунки на відстані? – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив оголосив, що таємно одружився з танцівницею Юлією Сахневич. Артист також розкрив, яким було їхнє весілля.

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