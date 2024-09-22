Відома акторка заговорила про стосунки з коханим на відстані і розсекретила дату майбутнього весілля

Також Дар'я Петрожицька зізналась, яким буде святкування.
Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька заговорила про стосунки з бойфрендом Олексієм та про майбутнє весілля.
Закохані будують стосунки на відстані. Річ у тім, що Петрожицька мешкає та працює в Україні, а її коханий – у Німеччині. Парочка намагається зустрічатися якомога частіше. Зокрема, вони разом подорожують, або ж акторка приїздить до Німеччини. Тим часом Олексій поки що до України через роботу за кордоном, де він перебуває вже протягом 10 років, приїхати не може.
"Зараз ми бачимося рідко, тому що я тут, в Україні, а наречений - у Німеччині, там працює і живе. Але ми намагаємося зустрічатися не лише в Німеччині. Плануємо разом наші відпустки та подорожуємо. Востаннє були в Будапешті. Мені ближче доїхати туди, ніж до Німеччини. В Україну він повернутися поки що не може, бо там робота, відповідальність. Олексій вже 10 років там живе та має громадянство тієї країни", - розповіла акторка, пише novy.tv.
До речі, Олексій вже освідчився артистці. Утім, парочка не квапиться влаштовувати весілля. Як говорить Петрожицька, вони обов'язково це зроблять, але після перемоги України у війні, адже зараз, на думку знаменитості, це не на часі. Розповіла Дар'я й про те, яким хоче бачити своє весілля. До слова, від гучних святкувань акторка відмовляється. Особливий день Петрожицька хоче розділити лише з найближчими рідними та друзями.
"Якщо перемога буде найближчим часом, то й весілля буде скоро. А наразі, на мою думку, це не на часі. Взагалі, хочу скромне святкування, мені не треба пишного весілля. До того ж у моєму житті один раз це вже було", - говорить артистка.
Зазначимо, про стосунки Дар'ї Петрожицької з Олексієм стало відомо у квітні 2021 року. Вже у жовтні минулого року артистка оголосила, що виходить заміж. Для акторки цей шлюб стане другим. Першим чоловіком Петрожицької був актор Олексій Петрожицький, з яким вона прожила разом від 2010 року до 2015-го.
Нагадаємо, нещодавно співак Позитив оголосив, що таємно одружився з танцівницею Юлією Сахневич. Артист також розкрив, яким було їхнє весілля.
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