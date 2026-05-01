Відома акторка заговорила про плани на весілля з військовим і чи готова до першої вагітності

Українська акторка Анастасія Пустовіт, яка нещодавно коментувала стандарти краси, відверто поділилася подробицями особистого життя.

Вже п’ятий рік зірка будує стосунки з чоловіком-військовим, якого приховує від публіки. Артистка запевняє, що їхній зв’язок пройшов серйозне випробування відстанню, однак це лише зміцнило почуття. За словами Пустовіт, сьогодні вони не лише закохані, а й найкращі друзі, які повністю довіряють одне одному.

Попри велику війну та перебування у різних містах, пара намагається не втрачати контакт. Вони регулярно телефонують одне одному, записують відеоповідомлення та використовують кожну можливість для зустрічей.

«Мені здається, ми вже на тому етапі, коли ми класні друзі. Крім того, що ми кохаємо одне одного і ми партнери, ми реально одне одному найближчі люди. Ми часто зідзвонюємося, надсилаємо "кружечки". Я їжджу до нього, коли маю час, а він приїжджає у відпустку», — поділилася акторка в інтерв’ю «РБК-Україна».

Пустовіт зізнається, що саме такі прості щоденні речі допомагають відчувати присутність коханого навіть на відстані. Вона не приховує: нині це людина, без якої вона вже не уявляє свого життя. Окремо акторка прокоментувала тему шлюбу. За її словами, наразі вони не квапляться з рішеннями, адже війна та виснаження суттєво впливають на їхні плани.

«Я не знаю. Думаю, він і сам до кінця не знає. Він дуже сильно втомився. Щодо одруження, я думаю, всьому свій час», — зазначила вона.

Водночас зірка зізнається, що мріє про сім’ю та дітей, хоча й відчуває певний страх. Для неї важливо прожити цей етап разом із партнером. Пустовіт наголошує, що для неї важливо прожити етап батьківства разом із коханим.

«Я дуже хочу дитину, але мені страшно. Хочу, щоб ми були разом у цей момент — і під час вагітності, і в перші роки життя малюка», — поділилася акторка.

