Відома акторка заявила, що Денисенко вкрала в неї ідею курсу з голосу: "З юристами готую претензію"

Українська акторка Єлизавета Майська звинуватила колегу за сценою Наталку Денисенко в крадіжці ідеї її авторського курсу з голосу.

Як пише Майська у Facebook, вона готувала власний курс "Сила голосу" ще від грудня 2021 року. Запуск мав відбутися у березні 2022-го, але довелося відкласти на два роки через повномасштабну війну в Україні. Після того, як Майська публічно представила свій курс, Наталка Денисенко через два місяці почала рекламувати власний, який має назву "Голос на мільйон".

Єлизавета заявила, що їхні курси виявилося неабияк схожими. За словами акторки, у Наталки Денисенко нібито такий самий план та деякі уроки. Ба більше, Майська стверджує, що її колега в рекламі використовує постійно словосполучення "сила голосу", на якому й побудований маркетинговий хід, хоча назва курсу Денисенко – "Голос на мільйон".

Реклама курсу Наталки Денисенко

"Якщо подивитися мої уроки, то стане очевидним, що план курсу та навіть деякі уроки, тексти списано, як у школі списують твір. Один з уроків Денисенко чомусь назвали - "Сила голосу", так, як я назвала свій курс. У рекламі постійно використовуються мої фрази про розкриття краси і сили голосу, які звучать на моєму сайті. І в цілому маркетинговий хід тепер вибудувано саме на словосполученні "сила голосу". Хоча назва курсу Денисенко - "Голос на мільйон", - обурилася артистка.

Єлизавета Майська зізнається, що не патентувала лендінг і програму курсу. Однак торгову марку акторка зареєструвала, щоправда, офіційний документ зможе отримати лише через півтора року. Наразі ж Майська збирається разом із юристами пред'явити Денисенко претензію.

Реклама курсу Єлизавети Майської

"Чи патентувала я свій лендінг і програму курсу - ні. Бо це немає сенсу з нашим законодавством. Достатньо додати 20% іншої інформації й це вважається вже чимось іншим. Що продюсери Денисенко і зробили. Чи реєструвала я торгову марку "Сила голосу" - так. Я подала на реєстрацію, але офіційний документ прийде через півтора року. Прискореної процедури зараз немає. Тож наразі можу лише пред'явити претензію з юристами. Ми її готуємо з експертами", - додала акторка.

Також Майська запевняє, що Денисенко нібито про все знає. До слова, вони обговорювали проблему, яка виникла. Однак Наталка відповіла, що взагалі не знала про курс своєї колеги. Утім, Майська запевняє, що Денисенко стежить за неї у фотоблозі та бачила дописи про "Силу голосу".

Допис Єлизавети Майської

"Чи знає Денисенко, чи то продюсери за її спиною це зробили? Так, вона знає. Я спілкувалася з нею і вона сказала, що "всі вже роблять курс про голос і, взагалі, вона не знала про мій курс". Але це неправда, бо Денисенко висіла у мене в сторіз в Instagram й читала відгуки моїх студентів у березні. А у квітні вийшов її курс", - запевняє Майська.

Сама ж Наталка Денисенко скандал поки не коментує. Щоправда, у травні артистка жалілася, що хтось спеціально намагається зіпсувати їй продаж курсів. Тоді артистка заявляла, що не збирається взагалі конкурувати, а її курс створений лише задля того, аби поділитися знаннями.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сталася неприємна ситуація - наш домен на сайті заблокували, і спеціалісти сказали, що, на жаль, це було зроблено спеціально…Зараз вже все виправили, але дуже хочеться дещо сказати людям, які могли це зробити: "Я - не ваш конкурент, в мого курсу немає мети шалених продажів! Моя мета - віддати свої знання на користь людей! Всесвіт – величезний, і нам всім тут вистачить місця", - коментувала тоді Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко скаржилася на погане самопочуття. Артистка розповідала, як їй стало зле на знімальному майданчику.

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