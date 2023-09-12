Відома акторка заявила, що готова піти воювати на фронт: "Знаю, що здатна на це"

Зірка серіалу "Кріпосна" розповіла, що стримує її від того, щоб піти на передову.

Українська акторка Дар'я Легейда заявила про свою готовність піти воювати на фронт.

Від початку повномасштабної війни знаменитість стала волонтерити та допомагати нашим військовим. До того ж, зараз у лавах ЗСУ служать чоловік, актор Дмитро Сова, та батько Дар'ї. Та й сама акторка часто думає про те, аби стати на захист країни разом з ними.

Однак поки що, реалізувати задумане Дар'ї не вдається, адже зірка має проблеми зі здоров'ям. Але, якщо виникне потреба, за словами акторки, вона готова взяти до рук зброю.

"Кожен день я думаю про те, щоб піти служити. Мене так виховали. Я знаю, що я здатна на це. І морально я здатна, і фізично могла би бути здатна, якби не моє коліно. Я вперше про це говорю. Але там хоре коліно зіграти дуже погану історію, бо ти ж несеш відповідальність за своє життя, а й за багатьох, хто буде поруч з тобою. Тому я не можу взяти на себе цю відповідальність зараз. Але коли вже не буде важливо, чи здорове в тебе коліно, чи нездорове, тобі треба просто йти, бо це єдиний вихід, я піду туди", - сказала Дар'я в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дар'я Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Нагадаємо, раніше екс"Холостяк" Максим Михайлюк розповів, як після семи місяців навчання не зміг стати пілотом F-16.

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