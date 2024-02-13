Відома акторка жорстко розкритикувала зірок, які під час війни хизуються пластикою грудей

Українська акторка, зірка стрічки "Скажене Весілля" Інна Приходько розкритикувала зіркових колег, які під час війни хизуються пластичними операціями.

Своїм обуренням знаменитість поділилася в Instagram. Зокрема, артистка дивується, на які тільки вчинки не йдуть зірки заради ще більшої популярності та хайпу. Приходько вважає, що у всьому має бути межа, а особливо під час війни, коли потрібно розуміти, що транслювати для аудиторії.

"Виявляється, щоб стати відомою акторкою, треба зробити собі груди. Тоді про тебе точно дізнаються. Чесно, слідкую за десятками псевдоколегами і дивуюся, що тільки люди не зроблять заради популярності. То фото з голою дупою, то пластика, то хтось плаче на камеру, хтось їде "жити життя" на дорогий курорт і постійно виставляє це на показ, хтось купує сумку за дві тисяч євро, а потім відкриває збір і просить гроші в людей. Що сталось з вами, люди?" - обурилася Приходько.

Інна Приходько / Фото: скриншот з відео

Згодом в програмі "Ранок у великому місті" артистка пояснила, що у своєму дописі мала на увазі акторку, яка нині займається блогерством. Щоправда, її імені знаменитість не стала називати, мовляв, не хоче ще більше піарити.

"Я подивилася сторіз деяких акторок, які перекваліфікувалися в блогерок. Мене це якось так зачепило. Не те, що це не на часі… Жити життя і якось відволікатися – це на часі. Але є якась межа, за яку, на мою думку, заходити не треба. Виставляти ці пластичні операції і так далі – це, як на мене, має безглуздий вигляд, тим більше коли ми живемо в такий час, в час війни", - прокоментувала акторка.

Інна Приходько / Фото: instagram.com/ukrainnochka

Нагадаємо, нещодавно непорозуміння виникли між співачкою Анастасією Приходько та Наталією Холоденко. Виконавиця заявила, що психологиня її дратує. Тим часом Холоденко не стала мовчати та відповіла Приходько на критику.

Читайте також: