Відома акторка зізналася, як її син двічі намагався потрапити до ЗСУ і що зробив заради служби

Римма Зюбіна з сином

Українська акторка Римма Зюбіна вперше докладніше розповіла про шлях свого сина Даниїла Мойсеєва до лав Збройних сил України.

Так, 27-річний Даниїл ухвалив рішення стати на захист країни ще минулого року. Водночас шлях до військової служби виявився непростим. Під час першої спроби хлопець не пройшов відбір до бажаного підрозділу, однак від ідеї не відмовився й цілеспрямовано почав готуватися вдруге.

Зюбіна зазначила, що син самостійно взявся за підготовку — як фізичну, так і професійну. Він обрав конкретний напрям служби, інвестував власні кошти в навчання та здоров’я. Зокрема, Даниїл придбав спеціальне обладнання для комп’ютера та опановував керування дронами, а також зробив лазерну корекцію зору, щоб відповідати вимогам медичної комісії.

Римма Зюбіна з сином / © www.facebook.com/z.rimma.z

«Він збирався ще минулого року (2024 — прим. ред.), але не пройшов відбір. Він добровільно знайшов бажаний рід військ, купив обладнання до комп’ютера та вчився керувати дронами. Потім зробив операцію на очі за власні кошти — 30 тис. грн. Підтягнув своє здоров’я, щоб пройти медкомісію. Від перших днів війни працював з іноземними журналістами», — поділилася Римма у проєкті «ІПсО і люди».

Перед мобілізацією Даниїл активно співпрацював з іноземними журналістами, супроводжуючи їх у різних поїздках по Україні під час війни. Зокрема, відвідував Бучу та Ірпінь у період окупації. За словами Римми Зюбіної, її син добре обізнаний в історії воєнних конфліктів. До слова, свого часу він порадив зірковій мамі відвідати Сараєво під час поїздок на міжнародні кінофестивалі, звернувши увагу на те, як у місті зберігають пам’ять про війну та цивільних жертв.

