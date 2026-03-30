Відома акторка зізналася, як поради з Мережі спричинили серйозні проблеми зі здоров’ям

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Реклама

Українська акторка Анастасія Цимбалару відверто розповіла, як небезпечні поради з Мережі призвели до серйозних захворювань.

У підлітковому віці артистка потрапила під вплив сумнівних онлайн-спільнот. Вона зізнається в коментарі шоу «По зірках», що проводила час у групах, де активно просували радикальні методи схуднення. Зокрема, йшлося про жорсткі обмеження в їжі та голодування. Тоді це здавалося швидким рішенням. Однак наслідки виявилися серйозними.

«Там радили, як худнути через голодування. Це призвело до розладу харчової поведінки і гастриту», — із сумом згадує Анастасія Цимбалару.

Реклама

З роками її ставлення до тіла та здоров’я кардинально змінилося. Тепер вона виступає проти екстремальних методів і наголошує на важливості системного підходу. За словами акторки, результат, який не шкодить організму, потребує часу та дисципліни.

«Нічого не працює краще за здорове, збалансоване харчування. Це тривалий шлях, але тільки цей метод дає справді класне здоров’я і підтягнуту фігуру. Я всіх агітую займатися спортом і носитися з судочком, як це роблю я. Постійно щось змінюю, пробую нові активності. Минулі два роки ходила нерегулярно в спортзал, потім почала бігати, відвідала сайклінг. Влітку ходила на бокс, мені дуже подобалося. Записалася на пілатес, люблю розтяжку. Постійно в пошуках своєї активності. Мені подобається бігова доріжка — вже не бігаю, коліна не дозволяють, просто ходжу. Пілатес залишається у моєму житті й зараз», — ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно відома українська акторка заявила про госпіталізацію й показалася під крапельницями.