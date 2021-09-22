Відома американська акторка ошелешила курйозним відео, як підпалила собі волосся

Пасма Ніколь Річі випадково спалахнули, коли іменинниця задмухувала свічки.

Відома американська акторка та модель Ніколь Річі ошелешила відео, як підпалила собі волосся.

Так, під час святкування свого 40-річчя скандальна подружка Періс Гілтон задмухувала свічки та випадково підпалила розпущені біляві пасма. На щастя, поруч були близькі, які допомогли загасити полум’я. Обличчя знаменитості не постраждало, втім, зачіску, скоріше за все, доведеться змінити.

Курйозне відео знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Що ж, поки що 40 - це гаряче", – прокоментувала інцидент Ніколь.

Ролик неабияк насмішив її шанувальників.

Це так кумедно

О Боже, Ніколь!

Обожнюю тебе

Зауважимо, Ніколь Річі – прийомна дочка музиканта Лайонела Річі, а її хрещений батько – Майкл Джексон. Зірка здобула популярність після знімань реалітішоу "Просте життя", в якому вона брала участь зі своєю подругою Періс Гілтон.

Нагадаємо, Лоліта пригадала, як під час концерту у неї розійшовся шов на обличчі після пластики. Знаменитість відверто розповіла про пластичні операції.

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